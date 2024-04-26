Hükümete yakın isimden dikkat çeken iddia: Yargıtay, DEM Parti'ye kapatma davası açmaya hazırlanıyor

Milyonlarca seçmeni olan ve TBMM'den en kalabalık üçüncü parti olan DEM Parti hakkında kapatma lafları dolaşıyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti hakkında dolaşan Türk Bayrağı'nı kaldırdı, İstiklal Marşı'nda ayağa kalkmadı iddialarını sorgulamadan yasal bir partiyi kapatma söylemlerinde bulunmuştu.

Bahçeli, Yerlikaya'nın ve Tunç'un 'DEM Parti'nin yöneticisi' diyerek hedef gösterdiği ancak yüzde 50 engelli raporu olduğu ortaya çıkan U.G.'nin tutuklanmasının ardından, DEM Parti'yi hedef alarak şunları söylemişti:

"Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması, mallarına-mülklerine el konulması, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, müfettiş görevlendirilmesiyle oyalanmaktan ve zamana oynamaktan vazgeçilmesi tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur."

Bakan Tunç ise, "Böyle bir süreçle karşı karşıya kalmak istemiyorsanız terörü, şiddeti reddedin. Millet size oy verirken hizmet etsin diye oy veriyor. Terörü destekleyen açıklamalarda bulunursanız o zaman demokratik hukuk devleti buna müsaade etmez yetkili makamlar devreye girer. Kapatılan partiler oldu aynı şekilde aynı yolu izlerse DEM Parti aynı muamele ile karşılaşır diyoruz. Milletten aldığınız yetkiyi kötüye kullanmayın diyorum" ifadelerini kullanmıştı.

YARGITAY KAPATMA DAVASINA HAZIRLANIYOR İDDİASI

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Nedim Şener bugünkü köşesinde, Yargıtay'ın DEM Parti'ye kapatma davası açılmasına gidebilecek sürecin ilk adımını atığını öne sürdü.

Nedim Şener'in iddiasına göre; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, DEM Parti'nin yönetici, üye ve bağlı belediyelerin Anayasa’ya ve Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olduğu iddia edilen fiilleri ile ilgili savcılıklar tarafından yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi istemiş.

Kaynak: Gerçek Gündem