Koray Aydın, 'seçime müstakil girmek doğru değildi' diyerek açıkladı: İttifak ve işbirliklerine açığız

İYİ Parti, yarın seçimli Olağanüstü Kurultay'a gidecek.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimine müstakil giren ve büyük bir hayal kırıklığı yaşayan İYİ Parti, ülke genelinde % 3.77 oranında oy alarak umduğunu bulamamıştı.

Seçim sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Olağanüstü Kurultay kararı almış, gelen yoğun eleştiriler sonrası kurultayda aday olmayacağını açıklamıştı.

Kurultayda, Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu ve Tolga Akalın genel başkanlık için yarışacak.

Adaylardan Koray Aydın, kurultay öncesi açıklamalarda bulundu.

Sözcü'den İsmail Saymaz'a konuşan Aydın, gelecek seçimlere yönelik olarak, "İttifak ve işbirliklerine açığız" dedi.

İşte o konuşmanın bir bölümü:

-'Özü başına' doğru bir karar mıydı?

Bu tartışmaların yapıldığı dönemde doğru olmadığını söyledim. Seçimin tarihi bir sonuç ortaya çıkaracağını, düne kadar beraber olduğumuz insanlarla birlikte davranmamızın doğru olacağını savundum. Kazanılacak bir seçim olduğunu görüyordum. AK Parti’nin kendini çok beğendiği bir dönemde aşağıdan bir tokat yiyeceğini görüyordum. Bu zaferin içinde biz de olacaktık. Beraberliklerin getirdiği avantajla adil bir dağıtım yapmış olacaktık, CHP ile kendi aramızda. Adil dağıtımı bile yapamadık.

- Akşener, seçim kampanyasında Yavaş ve İmamoğlu aleyhine çok sert bir dil kullandı. Hırsız, korkak, yüreksiz, hain... Neden?

Akşener’in tavrı kendi tercihidir. Bu konuda İyi Parti ailesinden hiç kimsenin haberi yoktur. Bizim de bilgimiz yoktur. Bu, kitlemizde kabul gören bir davranış biçimi değildir. Partimizin iktidara karşı dik duruşu var. İzlenen yolu kabul etmediler, reddiye çıkardılar. ‘Siz bizi dinlemiyor musunuz?’ oldu. ‘Siz bizi dikkate almıyor musunuz?’ oldu. ‘Biz de size böyle bir ders veririz’ sonucu çıktı.

- Bu hareket tarzının arkasında Cumhur İttifakı’na yakınlaşmak, eksen değiştirmek gibi bir niyet var mıdır?

Öyle bir şey söyleyemem ama bu gidişatın ileride ne olabileceği konusunda tereddüt edenler oldu.

- İttifak yapsaydınız ne olurdu?

Çok sayıda belediye başkanımız vardı. Partimiz şu an daha güçlü, kendini daha iyi hisseden bir yapıda olurdu. Belki de bu bize bir derstir.

- Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır haksızlığa mı uğradı?

Siyasi hayatımda ilk defa karşılaştığım bir tabloydu. Milletvekilimize böyle bir suçlama yapılarak, toplum önüne atılmasını doğru bulmuyorum, kabul etmiyorum. Ona haksızlık olduğunu düşünüyorum.

- Akşener, sizi sosyal medyada engelledi mi?

Hayır. Sen yayınlayınca ben de baktım. ‘Sıkıntı yok, İsmail düşünsün’ dedim. (Gülüyor)

- Akşener’in Dervişoğlu’nu desteklediği anlaşılıyor.

Kendi ailesinden aday olanlarda eşitlik en doğru seçimdir. Biz bir aileyiz. Adaylar arasında büyük bir samimiyet var. Ailece görüşüyoruz. Dedim ki ‘Tarihe geçeceğiz.’

- Adaylardan biri kazanırsa diğerleri de onunla çalışmaya devam edecek.

Edecek.

- Akşener, perde arkasından partiye müdahale eder mi?

Bilmiyorum. ‘Siyasetin S’si ile meşgul olamayacağım’ dedikten sonra böyle bir şeyi düşünebileceğini aklıma getiremiyorum.

- Akşener’in istifası doğru karar mı?

Ben de onun yerinde olsam böyle bir karar veririm. Bence çok doğru bir karar.

- Sizi ‘İyi Parti’yi CHP’ye, İmamoğlu ve Yavaş’a entegre edecek’ diye eleştirenler var. Yanıtınız nedir?

Ciddiyeti yok. Dikkate almıyorum. Tabanımız iktidara karşı en sert mücadeleyi yapabilecek kitleden oluşuyor. O kitlenin inançlarını, kararlarını, kalplerini ve ne düşündüklerini biliyorum. Gelecek planlamasını o arkadaşlarımla yapacağım.

- CHP ile mesafeyi kapatacak mısınız?

Niye kimseyle kavga edeyim? Biz bir defa muhalefet partisiyiz. İktidarın yanlışlarını dile getirmeliyiz. Böyle ittifak ve işbirliklerine açığız. Sadece CHP olarak da bakmıyoruz.

- Altılı Masa?

Altılı Masa bizim için ölmüştür. Bu net.

- Bahçeli’nin Akşener’e ‘Kal’ demesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Benim için de çok şaşırtıcı oldu. Bahçeli’nin Meral Hanım’a demediği kalmamış. Çok çirkin ve kötüleyen ifadelerden sonra böyle nazik sözler söylemesi...

- Neden böyle bir hamle yaptı?

"‘Bize gel, katıl’ demek istiyor biraz aslında. Konuşmasından çıkardığım mana o."

- İstifa edenler oluyor. ‘Burası merkez parti olmaktan çıktı’ diyorlar. Ne düşünüyorsunuz?

"Hepsiyle görüşüyorum. İstifa edip giden arkadaşlar geri dönecek. Diyalog halindeyiz. Belki aynı takım içinde beraber mücadele edeceğiz. Yeni katılımlarla partinin tabanını güçlendireceğiz."

Kaynak: Gerçek Gündem