Vahap Seçer'den MHP'li isme gündem olan torpil eleştirisi: Ülkü Ocakları diye parti elemanlarını belediyeye doldurmuşsunuz, yok öyle!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer'in MHP'li bir belediye meclis üyesine söylediği sözler gündem oldu.

Bir toplantı sırasında belediyedeki usulsüz işe alımlara dikkat çeken Seçer, MHP'li isimle, işten çıkarma ve torpilli eleman alımı konusunda sözlü münakaşaya girdi.

Seçer, MHP'li isme "Salla başı al maaşı. Yok öyle" dedi.

Vahap Seçer ifadeleri şöyle:

""İktidar dönemlerinizi unutmadık. Geçen dönem bu belediyeyi partinizin arka bahçesi yapmışsınız. Ülkü Ocakları, türkü ocakları şu ocaklarının dosya dosya gelen partinizin elemanlarını oraya doldurmuşsunuz. Siz kiminle dans ediyorsunuz? Ülkü ocakları, türkü ocakları diye parti elemanlarını belediyeye doldurmuşsunuz. Öyle geleceksin, salla başı al maaşı, falanca ocağın üyesiyim, filanca bucağın üyesiyim diye racon keseceksin. Yok öyle."

Seçer, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde, MHP'li rakibi Serdar Soydan'a neredeyse 300 bin oy fark atmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem