İYİ Parti'de kurultay öncesi konuşulanlar: Akşener, gerçekten bırakıyor mu?

İYİ Parti'nin yeni genel başkanının seçileceği olağanüstü kurultayı yarın gerçekleşecek. Ankara ATO Congresium Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek kurultayda belirlenecek yeni genel başkan, İYİ Parti'yi seçim sonrası tartışmalardan çıkarıp bir yıl sonra gerçekleşecek olağan kurultaya taşımak için çalışacak.

AKŞENER’İN VEDA KONUŞMASI YAPMASI BEKLENİYOR

İYİ Parti'nin kurucusu, partiyle özdeşleşen genel başkanı Meral Akşener'se genel başkanlığı devrettikten sonra siyaseti de bırakacak. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, Akşener'e yakın kaynaklar kurultay salonunun duygusal bir vedaya sahne olabileceğini, Akşener'in kapsamlı bir değerlendirme konuşmasına hazırlandığını söylüyor. Telefonunu kapattığı, daha çok ailesiyle vakit geçirdiği söylenen Akşener’in zaman zaman yakın kurmaylarından son gelişmelere ilişkin bilgi aldığı kaydediliyor.

KURULTAY KAPASİTE KISITI SEBEBİYLE İZLEYİCİSİZ YAPILACAK

İYİ Parti Kurultay Organizasyon Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre bin 302 delegenin oy kullanacağı kurultaya kapasite kısıtı sebebiyle izleyiciler alınmayacak. Kurultay izleyicisiz yapılacak olmasına rağmen Koray Aydın ve Tolga Akalın’ın bazı destekçilerinin salona gelmek için hazırlık yaptığı kulislerde konuşulanlar arasında.

DİVAN BAŞKANI ŞÜKRÜ KULEYİN

Divan Başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Kuleyin'in yapması beklenen kurultayda adayların konuşma sırası Divan Başkanı huzurunda kura ile belirlenecek. Aday konuşmaları en fazla 40 dakika olacak. Adaylar için partinin renklerinden esinlenilerek hazırlanan farklı renklerde oy pusulası kullanacak. Koray Aydın Sarı Pusula, Müsavat Dervişoğlu Mavi Pusula, Tolga Akalın Beyaz Pusula, Günay Kodaz Kırmızı Pusula ile yarışacak.

İYİ PARTİ KURULTAYI HAKKINDA BİTMEK BİLMEYEN İDDİALAR

Bugüne gelene kadar İYİ Parti’nin dünü, bugünü ve geleceği için kurultayla bağlantılı pek çok iddia dile getirildi. Kurultaya iktidarın müdahale ettiği, Akşener’in son dakikada aday olacağı, İYİ Parti’nin Cumhur İttifakı’nı destekleyeceği, Mansur Yavaş’a yakın isimlerin Yavaş’ın 2028’de cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için İYİ Parti’ye yön verdiği ve çok daha fazlası bugüne kadar konuşuldu, yazıldı. Hiçbiri doğrulanamayan ama pek çoğu da İYİ Partili isimler tarafından dillendirilen bu iddialar toplumun önemli bir kesimi tarafından ciddiye alındı.

ÜÇ ADAYIN DA ÜLKÜCÜ GELENEKTEN GELMESİ İYİ PARTİ’NİN MERKEZDEN UZAKLAŞACAĞI KAYGISINI YARATIYOR

Kurultayın üç güçlü adayı İYİ Parti Grup Başkanı Koray Aydın, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın hakkında da partililerin dikkat çeken yorumları var. Hemen tüm İYİ Partili yönetici ve milletvekilleri, üç adayın da ülkücü geçmişine dikkat çekerek ülkücü kimliği baskın olan bir liderin İYİ Parti’yi merkezden uzaklaştıracağı kaygısının bulunduğu yorumunu yapıyor. İYİ Parti’nin MHP’nin bir kopyası olmaması gerektiğini ifade eden bir parti yöneticisi, “Türkiye’nin İYİ Parti’ye ve İYİ Parti’nin kuruluş kodlarına ihtiyacı var” diyor.

TOLGA AKALIN BEKLENENDEN YÜKSEK OY ALACAK AMA…

İYİ Parti tüzüğüne göre Genel Başkan, Kurultay delege tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki turda bu sayıya ulaşılamadığı takdirde ikinci turda en çok oy alan iki aday üçüncü tura kalıyor. Üçüncü turda en çok oyu alan aday da Genel Başkan seçiliyor.

Üç adayın da ilk iki turda salt çoğunluğa ulaşamayacağı kaydedilirken kurultayın ikinci ya da üçünü tura kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Üçüncü tura kalacak isimlere dair tahminler de yüksek sesle dillendiriliyor. Tolga Akalın’ın ilk turda beklenenin üzerinde bir oy alacağı tahminini yapan İYİ Partililer, buna rağmen Akalın’ın aldığı oyun üçüncü tura kalması için yeterli olmayacağını, üçüncü turda Aydın ve Dervişoğlu’nun yarışacağını ifade ediyor.

AYDIN VE DERVİŞOĞLU’NUN AVANTAJLARI, DEZAVANTAJLARI

Aydın ve Dervişoğlu arasındaki yarışta kimin galip geleceğine dair parti kulisleri tam manasıyla ikiye bölünmüş durumda.

Koray Aydın’ın kazanacağını düşünenler; Aydın’ın İYİ Parti teşkilatlarını kuran isim olduğunu, teşkilatlarla ve delegelerle ilişkilerinin hala güçlü olduğunu, Dervişoğlu’nun Akşener’in desteğini almasının Akşener’e öfkeli olan delegeleri Aydın’a yönlendireceğini, Dervişoğlu’nun ‘emanetçi’ aday imajı olduğunu ve bu imajın Aydın’ı güçlendirdiğini ifade ediyor.

Dervişoğlu’nun kazanacağını düşünenler ise Akşener’in desteğinin Dervişoğlu’nun lehine olduğunu, milletvekili grubunun desteğinin arkasında olduğunu, delegelerin Akşener’in belirlediği delegeler olması sebebiyle Dervişoğlu’nu tercih edeceğini, partinin önemli kurmaylarının Dervişoğlu’na destek açıkladığını, Koray Aydın’ın siyasetteki geçmişi ile yıpranmış bir isim olduğunu ve bunun da Dervişoğlu’nun lehine olduğunu belirtiyor.

AKALIN’IN YÖNLENDİRMESİ ETKİLİ OLUR MU?

Dervişoğlu’nu güçlü kılan bir diğer durumunsa Akalın’ın tavrı olacağı kaydediliyor. İYİ Parti kulislerine göre yarış üçüncü tura kalırsa Akalın’ın kendisine oy veren delegeyi Dervişoğlu’na yönlendirmesi yüksek ihtimal. Ancak bazı İYİ Partililer, Akalın’ı tercih edenlerin temel motivasyonunun Akalın’ın gençliği olduğunu, ikinci turda bu değişken ortadan kaldırınca delegelerin bağımsız hareket edeceği yorumunu da yapıyor.

Üç aday için de desteklerini açıklayan, açıklamasa bile tavrını belli eden önemli İYİ Parti kurmayları var. Ancak hemen tüm İYİ Parti yöneticileri bu gibi desteklerin sonuçta belirleyici olmayacağını son kararı delegenin vereceğini söylüyor.

Kurmaylar delegelerin katılım oranının da sonuçta belirleyici olduğunu ifade ediyor.

ÖNGÖRÜLEMEYEN DELEGELER

Ayrıca parti kurmaylarına göre delege yapısı tanımlanamayacak ve öngörülemeyecek kadar değişti. Son 1 yıldaki istifalar ve görevden almalar sonrası yedek delegelerin oy kullanacağını belirten parti kurmayları bu delegelerin tutumunun öngörülemediğini belirtiyor. Disiplin cezası alan, ihraçla karşı karşıya olan, seçimde parti aleyhine çalışma yapan kişilerin bile delege olduğu kaydediliyor.

KURULTAY KONUŞMALARI ETKİLİ OLACAK

Çok sayıda kararsız delege olduğunu da söyleyen kurmayları, delegenin bir kısmının kararını kongre salonunda vereceğini, yapılacak konuşmaların da etkileyici olacağını ifade ediyor.

HAZİNE YARDIMI, MECLİS GRUBU VE TEŞKİLATLARI OLAN BİR PARTİ

İYİ Parti’nin seçimde sonuçlara rağmen genel başkanlık yarışının bu kadar çekişmeli olmasının sebeplerini aktaran İYİ Partililer, ‘hazine yardımı alan, Meclis’te grubu bulunan, yıpranmış olsa da 81 ilde teşkilatları bulunan, son seçimde bir il ve 24 ilçe kazanan bir parti kuvvetlidir’ diyor.

AKŞENER GERÇEKTEN BIRAKIYOR MU?

“Kurduğu partiye veda edecek olan Akşener, siyaset sahnesinden gerçekten çekiliyor mu?” sorusu da Ankara kulislerinde dillendiriliyor. Pek çok İYİ Partili, “Akşener kararlı ve gidiyor” yorumunu yaparken “Siyasette her şey olabilir, Türkiye’de çok şeyin değişeceği bir döneme giriyoruz. Akşener neden geri dönmesin” diyenler de hiç az değil.