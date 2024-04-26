Kulis: Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'lu videosu için AKP'liler ne diyor?

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "Bahçeli’nin ekonomi yönetimini hedef alan eleştirilerinin ardından şarkılı göndermesi konuşuluyor AKP’de. Bir AKP kurmayının, 'Sanki eski dönem MGK bildirileri gibi, biz bunları geride bırakmadık mı' sözleri dikkate değer." kulis bilgisini aktardı.

"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 'Türk milletini yerel halk ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyet' sözleriyle Hazine ve Maliye Bakanı’nı hedef alması AKP’de ses getirdi. MHP yönetiminin aynı dönemde emeklilere yapılmayan artışla ilgili açıklamaları da hedefin kim olduğuyla ilgili tereddütleri ortadan kaldırdı. MHP’nin seçim döneminde emekliler ve dar gelirlilere yönelik düzenleme yapılmasını engellediği ve seçimin bu yüzden kaybedildiği için Şimşek’le meselesinin olduğu iddia ediliyor." diye yazan Babacan, yazısını şöyle sürdürdü:

"Hemen ardından TBMM’deki 23 Nisan özel oturumuna ve resepsiyonuna katılmayan Bahçeli’nin yayınladığı yürüyüş videosundaki, 'Hainsin diyorsam söyleten sensin’ şarkısı, ittifak ortağına 'subliminal mesaj' olarak yorumlandı. AKP’liler, Bahçeli ve ekibinin gittikçe artan sert tondaki açıklamalarını, 'Eski Milli Güvenlik Kurulu bildirilerine' benzetiyorlar. Sorunun kaynağının, AKP’de seçim yenilgisinden sonra dile getirilen, ‘değişim, demokratikleşme’ gibi talepler olduğu iddia ediliyor. MHP’nin Cumhur İttifakı’nın bugünkü yapısının değişmesini istemediği anlatılıyor."

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