MHP resmi hesabından dikkat çeken Bahçeli paylaşımı
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) resmi sosyal medya hesabından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'un 'Söyleten Sensin' şarkısıyla yürüyüş yaptığı videosu paylaşıldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ferdi Tayfur'un 'Söyleten Sensin' şarkısı eşliğinde yürüyüş yaptığı videosu, MHP'nin resmi X hesabından paylaşıldı.
X'te paylaşılan video kısa sürede binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından izlendi. Videoya, 'Allah sağlıklı ömürler versin', 'Devlet Baba! Allah başımızdan eksik etmesin', 'Büyüğümüz, Onurumuz, Liderimiz' gibi yorumlar yapıldı.
April 24, 2024