AKP'nin 23 yıldır il başkanlığı olarak kullandığı bina satışa çıkarıldı

AKP'nin kurulduğu günden itibaren Gümüşhane İl ve İlçe Başkanlığı olarak kullanılan hizmet binası satışa çıkarıldı.

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AKP'nin 23 yıldır il başkanlığı olarak kullandığı bina satışa çıkarıldı

23 yıl önce kiraladığı iki katlı iş yerine sadece 3 bin 500 lira kira ödeyen AKP Gümüşhane İl Başkanlığı, işyeri sahibi ile mahkemelik oldu. İş yeri sahibi, 7 aydır kiranın ödenmemesi üzerine iki katlı işyerini satışa çıkardı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; binayı 2001’de AKP’ye kiralayan iş yeri sahibi Adil Okur, yaşlanınca kızı Kamile Okur vasi olarak atandı. Kamile Okur, AKP’nin binayı boşaltması için ihtarname çekti ve dava açtı.

“KİRALAYANIN YETKİSİ YOKTU”

AKP’nin avukatları binayı parti adına kiralayan kişilere Genel Merkez’in yetki vermediği, sözleşmenin AKP’yi bağlamayacağı bildirildi. Mahkeme, davanın kiralamayı yapan gerçek kişiler aleyhine açılması gerektiğine hükmetti.

İş yeri sahibi, İl Başkanlığı’ndan ‘boşaltın’ diye görüşme yaptığında ‘yerel seçime kadar müsaade edin’ cevabını aldı. Ancak Eylül 20023’ten itibaren 7 aydır kira parası ödenmediği ortaya çıktı.

Piyasa değeri 30-35 bin lira olan iki kat işyerini sadece 3 bin 500 liraya kullanan AKP’lilerle baş edemeyen mülk sahibi, internet sitesi ‘sahibinden.com’a ilan verdi ve işyerini 14 milyon 750 bin liraya satışa koydu. İlanda AKP’nin tabelası ve bayraklarının üstünün kapatıldığı görseller dikkat çekti.

AKP'nin 23 yıldır il başkanlığı olarak kullandığı bina satışa çıkarıldı - Resim : 1

23 YILDIR İL BAŞKANLIĞI OLARAK KULLANILIYOR

AKP kurulduktan 1 ay sonra 15 Eylül 2001 günü, Gümüşhane İl Başkanlığı için Adil Okur’a ait iş yerinin 2 katı kiralandı. İlk kiralama 1 yıllığına gerçekleşirken, daha sonra 2002-2012 arasında 10 yıllık kira sözleşmesi yapıldı. İşyerinin sahibi, 10 yıl bitince 2012 yılında İl Başkanlığından tahliye etmesini istedi ancak sonuç alamadı.

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