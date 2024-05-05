İstanbul'da lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki gencin cesedi havuzda bulundu

Büyükçekmece’de haftalık kiralık lüks bir villada 17 yaşındaki Mervan İpek, iddiaya göre arkadaşları ile eğlenirken havuza düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'da lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki gencin cesedi havuzda bulundu

Olay, 3 Mayıs günü akşam saatlerinde İstanbul Büyükçekmece Tepekent’te bulunan lüks bir villada meydana geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Mervan İpek arkadaşlarıyla birlikte haftalık kiralık lüks bir villada eğlence düzenledi. Düzenlenen eğlence sırasında İpek dengesini kaybederek havuza düştü.

İpek, havuzda boğularak hayatını kaybederken, durumu fark eden diğer arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gencin cenazesi yapılan ilk inceleme ardından kesin ölüm nedeni tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis evde bulunan arkadaşlarını gözaltı alarak savcılık talimatı ile incelemeye başlattı.

İpek'ten geriye ise arkadaşlarıyla birlikte havuza girmeden önce çekildikleri fotoğraf kaldı.

İstanbul'da lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki gencin cesedi havuzda bulundu - Resim : 1

Öte yandan polis ekipleri tarafından villada yapılan geniş çaplı incelemelerde uyuşturucu ve silah bulunmadığı öğrenilirken, yaşları 18’den küçük kişilerin villayı nasıl kiraladığı ise merak uyandırdı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Büyükçekmece
Saf duygulara sahip 3 burç... Diğer insanlara karşı çok iyi niyetliler Saf duygulara sahip 3 burç... Diğer insanlara karşı çok iyi niyetliler
5 yaşındaki Edanur'un ölümüyle ilgili 1 İBB çalışanı tutuklandı! 1 İBB çalışanı tutuklandı
Salon bitkilerinin çok daha canlı olmasını sağlayan 5 öneri. Çiçekçiler hep gizliyor Salon bitkilerinin çok daha canlı olmasını sağlayan 5 öneri. Çiçekçiler hep gizliyor
Adalet Bakanı Tunç'tan 1 Mayıs soruşturmasına ilişkin açıklama: Ülkemizin huzurunu bozamayacaklar Adalet Bakanı Tunç'tan 1 Mayıs soruşturmasına ilişkin açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Metruk binada kaçak tarikat yurdu: Gazetecileri görünce çocukları sakladılar Metruk binada kaçak tarikat yurdu!
Cem Garipoğlu’nun hapishanedeki son saatleri: İntihar etmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı İntihar etmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı
Seçil Erzan’a 8 milyon 750 bin TL'lik kaşeli, ıslak imzalı delil... İmzaladığı belgeyi hatırlayamadı! Seçil Erzan’a 8 milyon 750 bin TL'lik kaşeli, ıslak imzalı delil
Seçim bitti, belediyelerde yeni yarış başlıyor: İmamoğlu mu yoksa Yavaş mı başkan olacak? Seçim bitti, belediyelerde yeni yarış başlıyor
CHP’li Murat Bakan "silah" paylaşımını düzeltti: TRT dizisinde kullanılmış CHP’li Murat Bakan "silah" paylaşımını düzeltti