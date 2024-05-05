Adalet Bakanı Tunç'tan 1 Mayıs soruşturmasına ilişkin açıklama: Ülkemizin huzurunu bozamayacaklar

Anayasa Mahkemesi (AYM) kararına dayanarak 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak için meydana çıkmaya çalışan ancak gözaltına alınan 65 kişiden 38'i tutuklandı, 27'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden, "İstanbul'da, emeğin bayramı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde önceden duyurulmasına ve tüm uyarılara rağmen Taksim Meydanına yürümek isteyen gruplara müdahale sırasında polislere saldıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında 65 şüpheli gözaltına alınmış olup, 38 şüpheli 'toplantı ve gösteri yürüyüşü kanunu'na muhalefet', 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'kamu görevlisine direnmek' suçlarından tutuklanmıştır" açıklamasını yaptı.

Soruşturma kapsamında 65 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Tunç, "38 şüpheli 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na Muhalefet', 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' ve 'Kamu Görevlisine Direnmek' suçlarından tutuklanmıştır. 27 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir." açıklamasını yaptı.

27 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildiren Tunç, "Ülkemizin huzurunu, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik olaylar asla amacına ulaşamayacaktır" ifadelerini kullandı.