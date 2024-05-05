TÜRASAŞ’ta hırsızlık iddiası: "Bakanlık ve yönetim neden sessiz?"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren CHP Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, “TÜRASAŞ’ta taşeron şirketin hurda bakır çaldığı iddiası doğru mudur? TÜRASAŞ yönetiminin iddialar karşısında sessiz kalmasının ve kamuoyunun bilgilendirilmemesinin gerekçesi nedir?” diye sordu.

YÖNETİMİN SESSİZLİĞİNE TEPKİ

BirGün'de yer alan habere göre; Jale Nur Süllü, önergesinde, şehrin tarihi ve ekonomik değeri olan Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü’nün 2020’de Cumhurbaşkanı kararıyla Ankara merkezli Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) bünyesinde Bölge Müdürlüğü hâline geldiğini hatırlattı. Süllü, şehrin bir değerinin Ankara’ya taşınmasına kızgın Eskişehir kamuoyunun, şimdi de TÜRASAŞ’daki bakır hırsızlığı iddialarının aydınlatılması taleplerinin bugüne kadar cevaplanmamasına tepki gösterdi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU MU?"

TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğü’nün, iddia edilen hırsızlık olayından haberdar olup olmadığına yanıt isteyen Süllü, “Eğer haberdar olduysa, neden gerekli önlemleri almamıştır? Bu ihmali gerçekleştiren görevliler hakkında disiplin soruşturması veya yasal işlem başlatılmış mıdır?” sorularını yöneltti. Taşeron şirketin TÜRASAŞ tesislerinden çaldığı iddia edilen hurda bakır miktarını ve piyasa değerini de soran Süllü, taşeron firma tarafından işlendiği ileri sürülen hırsızlık ile ilgili TÜRASAŞ veya ilgili merciler tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulup bulunulmadığına da yanıt istedi.

"ŞEHRE YAKIŞMAYAN HIRSIZLIK İDDİASINA AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Jale Nur Süllü, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, şeffaflığın sağlanması ve kamu kaynaklarının korunması adına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve TÜRASAŞ Bölge Müdürlüğü’nden en kısa sürede kurum tarihine ve şehre yakışmayan hırsızlık iddiaları hakkında detaylı yanıt beklediklerini ifade etti. Süllü, son olarak, "Birkaç gün önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanını ziyaret eden şehrin milletvekilleri, acaba bu konuyu da gündeme getirmişler midir ve kamuoyuna konuyla ilgili açıklama yapacaklar mı, merak ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.