Cezaevinde intihar girişiminde bulunmuştu: Dilan Polat'ın tahliyesi talep edildi

Cezaevinde sinir krizi geçirerek intihara teşebbüs eden Dilan Polat'ın avukatının tahliyesini talep ettiği ortaya çıktı. Talep üzerine Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar verildi.

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Cezaevinde intihar girişiminde bulunmuştu: Dilan Polat'ın tahliyesi talep edildi

Kara para aklama, vergi kaçırma, yasa dışı bahis çetesine üye olma suçlamalarından tutuklanan ve cezaevinde bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan Polat'ın avukatının, soruşturmanın yürütüldüğü savcılığa dilekçe verdiği öğrenildi.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre; şüpheli Dilan Polat'ın sağlık sorunları yaşadığı ve kendisini kesici aletle yaraladığı, sağlık sorunlarının tehlike arz ettiği belirtilerek tutuklu olarak cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunduğu kaydedildi.

BAŞSAVCILIK SAĞLIK DURUMU RAPORU KARARI VERDİ

Talebin kabul edilmesi veya reddedilmesi noktasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu önemli bir adım attı.

Avukatın öne sürdüğü gerekçelerin uzmanlarca değerlendirilmesini istedi. Başsavcılık, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı yazarak Dilan Polat'ın en yakın adli tıp kurumu birimine sevk edilmesine karar verdi.

ADLİ TIP'A SEVKİ BEKLENİYOR

Soruşturmayı dikkatlice yürüten savcılığın ayrıca Polat'ın tutuklu olarak cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor alınmasını istediği öğrenildi.

Dilan Polat'ın adli tıp kurumuna sevk edilip hakkında istenilen konularda uzmanlarca rapor alınması ve talebin karara bağlanması bekleniyor.

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Dilan Polat İntihar Tahliye Sosyal Medya Engin Polat
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