Tayfun Kahraman’dan kızının fotoğrafıyla Hıdırellez mesajı: Bu baharın adı umut olsun

Gezi Parkı Davası’nda hüküm giyen Tayfun Kahraman, kızı Vera ile fotoğrafının yer aldığı Hıdırellez mesajı yayınladı.

“BU BAHARIN ADI UMUT OLSUN”

Tayfun Kahraman, sosyal medya hesabı X’te paylaşılan mesajında şu ifadelere verdi:

"Dileğimi asacağım bir gül ağacım olmasa da; darda kalanların darına yetişen Hızır ile denizlerin sultanı İlyas’ın buluştuğu bugün hepimizin duaları kabul, muratları gerçek olsun diliyorum.

En başta sofralarımıza bereket, başımızı sokacağımız sağlam evlerde ailelerimizle huzurla, güvenle ve mutlu yaşamamızı diliyorum. Zor zamanlarda hepimize kuvvet, hastalarımıza acil şifa ve evlat acısı çeken şehit ailelerimize metanet diliyorum. Gazze’li masumların yaşadığı zulmün son bulmasını, insanlığın unutmaya yüz tuttuğu barış ve sevgi ikliminin bir an önce tüm dünyada egemen olmasını diliyorum.

Bu baharın adı umut olsun. En başta canım kızım Vera olmak üzere, kalbi tertemiz çocuklarımızın güzel dilekleri kabul olsun."