Kütahya'yı MHP'den devralan CHP, eski borçları belediye binasına astı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kütahya'yı MHP'den devralan Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, eski borçları belediye binasına astı.

Kütahya'yı MHP'den devralan CHP, eski borçları belediye binasına astı

MHP'den CHP'ye geçen Kütahya Belediyesi'nde Başkan Eyüp Kahveci, seçim döneminde verdiği sözü yerine getirerek belediyenin borç durumunu halka açıkladı. Afişte belediyenin kısa vadeli ve uzun vadeli borçları detaylı bir şekilde yer aldı.

Belediye Hizmet Binasının ön cephesinde tüm detaylarıyla birlikte sergilenen afişte, toplam borcun 1 milyar 765 milyon 741 bin 871 lira olduğu belirtildi.

Kısa vadeli borçların 2024 yılına kadar ödenmesi gereken 969 milyon 369 bin 836 lira olduğu ifade edilirken, uzun vadeli borçların ise 796 milyon 372 bin 34 lira olduğu açıklandı.

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