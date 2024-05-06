Özgür Demirtaş ile Melih Gökçek arasında "sen kimsin" polemiği: "Kıytırık 'eski' bir siyasetçisin"

Spiker Buket Aydın'ın 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 3 Nisan'da sarf ettiği "Ekrem İmamoğlu bu kadar mı önemli ve değerli biri? Ekrem İmamoğlu kim? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, yani bir belediye başkanı" ifadelerine ekonomist Özgür Demirtaş "Altı üstü kıytırık bir spikersin" yanıtını vermişti.

İkili arasında yaşanan gerginliğe 1 ay sonra eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek de dahil oldu. Buket Aydın'ı savunan Gökçek, "Peki sen kimsin? Altı üstü veya üstü altı kıytırık bir profesör. Haddini bileceksin" dedi.

"ALTI ÜSTÜ KIYTIRIK 'ESKİ' BİR SİYASETÇİSİN"

Melih Gökçek'e yanıt veren Özgür Demirtaş, "Eski belediye başkanı olman falan beni ilgilendirmez. Üslubunu ve ağzını topla: Altı üstü kıytırık bir ESKİ siyasetçisin: Başka bir iş yapabilsen Twitter'dan troll gibi yazmazsın" ifadelerini kullandı.