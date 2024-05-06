CHP'li Adıgüzel'den Perşembe Yaylası’ndaki madencilik faaliyetine tepki: Cesedimizi çiğnemeden...

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, CHP Aybastı İlçe Başkanı Yüksel Kartal ile birlikte Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Perşembe Yaylası'ndaki madencilik faaliyetini yerinde inceledi.

Adıgüzel, Perşembe Yaylası'ndaki mendereslerin dünyanın 8’nci harikasına aday olduğunu belirterek, "Fakat buraya göz yummuşlar şu anda maden çalışması için planlama yapıyorlar. Burayı kirletmeye, bozmaya çalışıyorlar. Bu cennete kimseye el sürdürmeyeceğiz. Burası sadece Aybastı’nın değil Ordu’nun değil Türkiye’nin cenneti... Çünkü böyle bir güzellik Türkiye’de değil, dünyada yok. Şu menderesler dünyada başka bir yerde yok. O yüzden dünyanın 8’nci harikası. Burayı bozmalarına, buranın doğal örtüsünü bozmalarına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"AVUCUNU OVALAYAN SİYANÜR ÇETELERİ BAŞKA YERE GİDİN"

Adıgüzel, Yalman Tepesi’nde yaptığı açıklamada ise özetle şöyle konuştu:

"Bu bölgede arkamda gördüğünüz üzere bazı alanlarda kazı yapılıp, sondaj faaliyetinde bulunulmuş burada maden arama, maden işletmesi, ruhsat çalışması olduğuna dair bilgiler var. Burası hemen Perşembe Yaylamızdaki o cennet güzelim mendereslerin olduğu yere çok yakın. Burası sadece Aybastı’nın değil, sadece Türkiye’nin değil dünyanın cenneti... Perşembe Yaylası bu doğal güzellikleriyle dünyanın 8’inci harikası olmaya aday... Yav yapılır da gelip te bu cennetin ortasına bu yapılır mı? Bütün yöre halkıyla beraber siyasi fikri, partisi ne olursa olsun burada bir kişinin bile onayı yok. Bunu sonuna kadar takip edeceğiz. Buraya bütün gövdemizi koyacağız. Buna müsaade etmeyeceğiz."

Buradaki çalışmaların durdurulduğunu belirten Adıgüzel, "Ben cuma günü 3 ayrı bakanlığa önerge verdim. Bir gün sonra mera komisyonu bu işi durdurdu. Burası bizim kalbimiz, burası bizim cennetimizin tam ortası, burası bizim göz bebeğimiz. O yüzden buralarda kimseye bir tek kazma vurdurmayız. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım. O avucunu ovalayan, buralarda fırsatçılık yapmaya çalışan siyanür ve sülfürik asit çeteleri, uluslararası maden kartelleri başka yere gidin kardeşim" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA