Bayrampaşa'da dehşet: Eski ortağı tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Bayrampaşa’da eski ortağı tarafından silahla vurulan kadın kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kaybetti. Eski ortağını vurduktan sonra intihar girişiminde bulunan adamın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
><

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi Cadde’sinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Ç. isimli kişi, eski ortağı olan Gülya Akşa'nın çalıştığı yerin yakınına arabayla gelmiş, adamın geldiğini gören kadın bilinmeyen bir nedenle eline bıçak alıp restorandan çıkarak adamın üstüne yürüdü.

Kadının bıçakla kedisine doğru geldiğini gören Hüseyin Ç. silahını çıkararak önce eski ortağı olan kadını sonra da kendisini vurdu. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ağır yaralı olan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Gülya Akça, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, Hüseyin Ç.'nin ise sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bayrampaşa Silah
Son Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Türkiye'nin önde gelen gıda devi iflas etti. Şubeleri tek tek kapatılacak Türkiye'nin önde gelen gıda devi iflas etti. Şubeleri tek tek kapatılacak
Kahramanmaraş'ta ilkokul binasına el kondu: İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dönüştürülecek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dönüştürülecek
Ben Bu Cihana Sığmazam'a yeni başrol! Final öncesi ortalık karışıyor Ben Bu Cihana Sığmazam'a yeni başrol! Final öncesi ortalık karışıyor
ÇOK OKUNANLAR
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a destek, CHP'ye tepki: Altılı Masa olmasa yüzde 37’ye çıkabilecek miydiniz? Davutoğlu'ndan Erdoğan'a destek, CHP'ye tepki
Kahramanmaraş'ta ilkokul binasına el kondu: İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dönüştürülecek İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dönüştürülecek
Tarihi açıklandı: Benzin ve motorine bir indirim daha! Benzin ve motorine bir indirim daha!
Hacettepe Üniversitesi'nde "ülkücü grup" gerilimi: 40 cm pala ile öğrencilere saldırdılar 40 cm pala ile öğrencilere saldırdılar
İkinci el otomobil piyasasında tam gaz geri vites! İkinci el otomobil piyasasında tam gaz geri vites!