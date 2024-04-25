Devlet Bahçeli şarkılı videosu ile kime mesaj verdi? MHP’den açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün akşam saatlerinde paylaşılan şarkılı videosu sosyal medyada gündem yarattı. Ferdi Tayfur’un “Söyleten Sensin” şarkısı eşliğinde yürüyüş yapan Bahçeli kime gönderme yaptı? MHP Genel Yardımcısı Semih Yalçın, merak edilen soruya yanıt verdi.

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Devlet Bahçeli şarkılı videosu ile kime mesaj verdi? MHP’den açıklama

TBMM’deki 23 Nisan törenlerine ve resepsiyona sağlık sorunları gerekçesiyle katılmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yürürken çekilmiş videosu, MHP'nin sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un "Söyleten Sensin" şarkısı eşliğinde paylaşılmış, videonun Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye bir mesaj olduğu iddia edilmişti.

Gündemdeki konuyla ilgili en yetkili isimden açıklama geldi.

VİDEODA GÖNDERME KİME?

TGRT Haber'in haberine göre videonun AK Parti'ye bir gönderme olduğu iddialarıyla ilgili konuşan MHP Genel Yardımcısı Semih Yalçın, "Dün sabah bir haber geçti, 'Sayın Devlet Bahçeli ameliyat oldu, bu yüzden 23 Nisan gösterilerine katılmadı' diye. Ben kendisiyle konuşmadım henüz ama büyük bir ihtimalle bunun için yapılmış bir video. Videodaki şeyler, Cumhur İttifakı'na değil, arkadaşlar yanlış yorumluyor. Öyle bir şey yok. Ferdi Tayfur'u sever başkanımız. Bir de yürüyüşe çıkıyor, doktor tavsiyesiyle oradan bir enstantane yayınlamışlar. Mesele bundan ibaret." dedi.

“AKŞENER'E VE O EKİBE YORUMLAMASI DAHA DOĞRU OLMAZ MI?”

Semih Yalçın klibin şarkı sözlerine de dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Oradaki şarkı sözlerini mesela başka bir şekilde düşünelim, şarkı sözlerini Cumhur İttifakı'na yorumlayacaklarına, bizden giden Meral Akşener'e ve o ekibe yorumlaması daha doğru olmaz mı? Kongreleri geliyor cumartesi, onlara da yorumlanabilir. Yani alternatif olarak söylüyorum."

"DEM PARTİ İLE İLGİSİ YOK"

Yalçın son olarak klibin "DEM Parti toplantılarında Türk Bayraklarının indirilmesine yönelik bir tavır" olabileceği yorumlarına da set çekerek "Evet, o işe çok tavırlıyız; o işi görüp de susanlara da tavırlıyız. Ama video ile ilgisi yok." ifadelerini kullandı.

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