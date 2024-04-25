Ümraniye'de kaza yapan motosikletli trafik polisi şehit oldu

İstanbul Ümraniye'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Emrah Büke, motosiklet kazasında şehit oldu.

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Ümraniye'de kaza yapan motosikletli trafik polisi şehit oldu

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Elmalıkent Mahallesi'nde motosikletli trafik polisi Emrah Büke, seyir halindeyken önce kaldırıma çarptı, ardından refüje savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı polisi, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Büke, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

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Kaynak: AA

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