MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın şehit olduğunu bildirdi.

MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 9 Nisan 2024 tarihinde (bugün) teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız ​​​​​​​Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şehit Aslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millete başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.

MSB acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu - Resim : 1

Etiketler
Şehit Milli Savunma Bakanlığı
Kuruluş Osman oyuncuları yenileniyor! Kadroya yeni bir isim daha geldi... Kuruluş Osman oyuncuları yenileniyor! Kadroya yeni bir isim daha geldi...
“Paket” operasyonunda 'Paket' kardeşler tutuklandı “Paket” operasyonunda 'Paket' kardeşler tutuklandı
Dev firma iflasa sürükleniyor! Ünlü ilaç şirketi konkordato talebinde bulundu... Dev firma iflasa sürükleniyor! Ünlü ilaç şirketi konkordato talebinde bulundu...
Erdoğan, Özbekistan mevkidaşı Mirziyoyev ile telefonda görüştü Erdoğan, Özbekistan mevkidaşı Mirziyoyev ile telefonda görüştü
ÇOK OKUNANLAR
Metin Akpınar, kızının fakirlik belgesini iptal ettirdi Metin Akpınar, kızının fakirlik belgesini iptal ettirdi
Kılıçdaroğlu, kendisi için "Tarih onu affetmeyecek" diyen Uğur Dündar'ı yerden yere vurdu: 'Şanlı Şanlı' döner Uğur Bey Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ı yerden yere vurdu
Meteoroloji'den 15 kente kuvvetli sağanak uyarısı Meteoroloji'den 15 kente kuvvetli sağanak uyarısı
Kuruluş Osman hayranlarını üzecek haber! Son bölümünü çekip diziden ayrıldı Kuruluş Osman hayranlarını üzecek haber!
Uzmanı dikkat çekti, düşüşün nedenlerini sıraladı: Dolar kurunda neler oluyor? Dolar kurunda neler oluyor?