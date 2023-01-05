Aşçıların yaptığı gibi oluyor - Lezzetli makarna pişirmenin 6 püf noktası

Makarna pişirirken işinize yarayacak harika aşçılık sırları. Bu yöntemleri öğrenin. Pişireceğiniz makarna çok lezzetli olacak.

Son Güncelleme:
Aşçıların yaptığı gibi oluyor - Lezzetli makarna pişirmenin 6 püf noktası

Makarna hem ucuz hem pratik olması nedeniyle bir çok ülkede tüketilen bir yiyecek. Türkiye'de de çokça tüketiliyor.

Makarnanın en iyisini aslında İtalyan aşçılar yapıyor. İtalya'daki çok sayıda restoran ve kafede sunulan makarnalar çok daha farklı oluyor.

Lezzetli makarna pişirmek aslında sanıldığı kadar zor değildir. Şimdi sizlerle bu içeriğimizde makarna pişirirken işinize yarayacak bazı bilgileri paylaşacağız. 

Haberciniz.biz adlı sitede yer alan bir içerikte; Makarna  pişirirken bilinmesi gereken yöntemler paylaşıldı. İşte makarna pişirirken makarnanın lezzetini iki katına çıkaracak tarif tüyoları.

Aşçıların yaptığı gibi oluyor - Lezzetli makarna pişirmenin 6 püf noktası - Resim : 1

LEZZETLİ MAKARNA YAPMANIN 6 PÜF NOKTASI

Haşlama suyunu kenara ayırın


Çoğunlukla makarna yapan herkes makarnanın suyunu direkt olarak döker. Halbuki lezzetli makarnanın sırrı o tencerededir. Makarnayı süzeceğiniz zaman mutlaka bir bardak makarna suyunu kenara ayırın. Makarnanın sosunu yapacağınızda bu suyu içine ekleyin. Ardından gelecek olan tada bayılacaksınız.

Tuzlu su


Makarna yaparken kullandığınız haşlama suyuna mutlaka tuz ekleyin. Tuzlu suda makarna yapmak daha diri ve lezzetli makarna elde etmenizi sağlar.

Hazır domates soslarından uzak durun


Paketli sosların yanından bile geçmeyin. Makarnanızı lezzetli bir domates sosuyla yapmak istiyorsanız cevap basit. Bir sosluğun için 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 soğan, bir kabuksuz domates, 1 tutam tuz, 1 avuç taze fesleğeni sırasıyla olacak şekilde ekleyip pişirin. Bu sosu da makarnanıza ekleyin.

Makarnayı yıkamayın


Makarnayı süzdükten sonra suyla yıkayıp o kıvamlı halini bozmayın. Makarnayı süzdüğünüz anda sosla birleştirecek şekilde kendinizi ayarlayın. Makarnanın üzerindeki kıvam sayesinde sos makarnaya daha da tutunacaktır.

Zeytinyağı kullanmaktan çekinmeyin


Makarnanın tadını kullanılan yağ direkt olarak etkiler. Makarnayı tatlandırmak istediğinizde ayçiçek yerine zeytinyağını tercih edin.

Paketin üstündeki pişirme süresine dikkat edin


Kullandığınız makarnanın paketinin üzerinde pişme süresi yazar. Bu sürelere mutlaka dikkat edin. Fazla ya da az pişirmek makarnanın lezzetini yerle bir eder.

Evet uygulayacağınız bu tarif sırları sayesinde artık pişireceğiniz makarnalar çok daha lezzetli olacak. Bir çok usta aşçı makarna pişirirken bu yöntemleri uyguluyor. Sizlerde bu bilgileri arkadaşlarınızla paylaşın. Böylelikle onların da yapacağı makarnalar çok lezzetli olacaktır. 

Son Güncelleme:
Sokak pilavcılarının lezzet sırrı çözüldü - Meğer bu yüzden lezzetliymiş Yaşam 05 Ocak 2023 21:58
Ispanak pişirirken mutlaka bu yöntemle pişirin- Asla ve asla erimiyor Yaşam 05 Ocak 2023 20:22
84 yıl aynı şirkette çalışarak rekor kırdı Yaşam 05 Ocak 2023 06:47
Tıpkı börekçilerdeki kadar lezzetli oluyor - Su böreğini mutlaka böyle pişirin Yaşam 04 Ocak 2023 22:53
ÇOK OKUNANLAR
61 ilde yapılan dev anketten AKP'ye kötü haber: Seçmen geri dönmüyor! 61 ilde yapılan dev anketten AKP'ye kötü haber: Seçmen geri dönmüyor!
Z kuşağı anketinde işler değişti: Siyasi partilere yeniden hesap yaptıracak sonuçlar Z kuşağı anketinde işler değişti: Siyasi partilere yeniden hesap yaptıracak sonuçlar
Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici: '2,5 milyon genç oy kullanamayacak!' Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici: '2,5 milyon genç oy kullanamayacak!'
İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi
Katsayılar değişti, yeniden hesaplandı: Bedelli askerlik ücreti belli oldu Bedelli askerlik ücreti belli oldu