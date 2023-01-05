Aşçıların yaptığı gibi oluyor - Lezzetli makarna pişirmenin 6 püf noktası

Makarna hem ucuz hem pratik olması nedeniyle bir çok ülkede tüketilen bir yiyecek. Türkiye'de de çokça tüketiliyor.

Makarnanın en iyisini aslında İtalyan aşçılar yapıyor. İtalya'daki çok sayıda restoran ve kafede sunulan makarnalar çok daha farklı oluyor.

Lezzetli makarna pişirmek aslında sanıldığı kadar zor değildir. Şimdi sizlerle bu içeriğimizde makarna pişirirken işinize yarayacak bazı bilgileri paylaşacağız.

Haberciniz.biz adlı sitede yer alan bir içerikte; Makarna pişirirken bilinmesi gereken yöntemler paylaşıldı. İşte makarna pişirirken makarnanın lezzetini iki katına çıkaracak tarif tüyoları.

LEZZETLİ MAKARNA YAPMANIN 6 PÜF NOKTASI

Haşlama suyunu kenara ayırın



Çoğunlukla makarna yapan herkes makarnanın suyunu direkt olarak döker. Halbuki lezzetli makarnanın sırrı o tencerededir. Makarnayı süzeceğiniz zaman mutlaka bir bardak makarna suyunu kenara ayırın. Makarnanın sosunu yapacağınızda bu suyu içine ekleyin. Ardından gelecek olan tada bayılacaksınız.

Tuzlu su



Makarna yaparken kullandığınız haşlama suyuna mutlaka tuz ekleyin. Tuzlu suda makarna yapmak daha diri ve lezzetli makarna elde etmenizi sağlar.

Hazır domates soslarından uzak durun



Paketli sosların yanından bile geçmeyin. Makarnanızı lezzetli bir domates sosuyla yapmak istiyorsanız cevap basit. Bir sosluğun için 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 soğan, bir kabuksuz domates, 1 tutam tuz, 1 avuç taze fesleğeni sırasıyla olacak şekilde ekleyip pişirin. Bu sosu da makarnanıza ekleyin.

Makarnayı yıkamayın



Makarnayı süzdükten sonra suyla yıkayıp o kıvamlı halini bozmayın. Makarnayı süzdüğünüz anda sosla birleştirecek şekilde kendinizi ayarlayın. Makarnanın üzerindeki kıvam sayesinde sos makarnaya daha da tutunacaktır.

Zeytinyağı kullanmaktan çekinmeyin



Makarnanın tadını kullanılan yağ direkt olarak etkiler. Makarnayı tatlandırmak istediğinizde ayçiçek yerine zeytinyağını tercih edin.

Paketin üstündeki pişirme süresine dikkat edin



Kullandığınız makarnanın paketinin üzerinde pişme süresi yazar. Bu sürelere mutlaka dikkat edin. Fazla ya da az pişirmek makarnanın lezzetini yerle bir eder.

Evet uygulayacağınız bu tarif sırları sayesinde artık pişireceğiniz makarnalar çok daha lezzetli olacak. Bir çok usta aşçı makarna pişirirken bu yöntemleri uyguluyor. Sizlerde bu bilgileri arkadaşlarınızla paylaşın. Böylelikle onların da yapacağı makarnalar çok lezzetli olacaktır.