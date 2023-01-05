Hiç bilmiyorduk- Bu üç köfte tarifi hem çok ünlüymüş hem çok lezzetli

Avrupa'da yaşayan Türkler zamanla Türk yemeklerini de Avrupa'ya taşıyorlar. Sofralarımızda yer alan hamur işleri, et yemekleri bir bakıyoruz Avrupa'nın dört bir yanındaki restoranlarda satışa sunulmuş.

Özellikle 'Sivas köftesi, İnegöl köftesi ve İzmir köftesi' Avrupa'daki bir çok Türk restoranında da satılıyor.

Çoğu zaman Türk restoranlarında bu üç köfteyi oysa bulamıyoruz bile.

Peki evde bu üç harika köfte nasıl yapılır?

İşte bilmeniz gereken üç harika köfte tarifi

Sivas Köftesinin tarifi ve malzemeleri

1 kg. et

1 yemek kaşığı tuz,

2 adet domates

4 adet sivri biber

SİVAS KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak kıyma, uygun miktarda tuzla yoğrulur ve köfte hazırlamaya uygun bir şekilde çektirilir.

Daha sonra bu çektirilen kıyma yoğrularak buzlukta bir gün dinlenmeye bırakılır. Bir günlük dinlenme sonrasında Sivas köftesini pişirme işlemlerine başlanabilir.



İlk olarak hazırlanmış olan yumurta beyazı eller iyice temizlendikten sonra avuç içine sürülür ve yumurtalı ellerle kıymadan uygun büyüklükte parçalar koparılmaya başlanır. (Tercihen avuç büyüklüğünde)

Burada dikkat edilmesi gereken husus; köftelerin düz ve yassı şekilde olmasıdır. Sivas köftesinin en büyük özelliği düz ve yassı şekilde olmasıdır.

Kıymalar yumurta beyazıyla beraber şekil verildikten sonra bir tavada yağsız olarak ya da ızgarada kızartılır.

Sonrasında hazırlanmış olan domatesler ve biberler dilimlenerek beraber kızartılır. Sebzeler kızartıldıktan sonra Sivas köftesinin üzerine serpilir ve tabaklara konur.

Afiyet olsun.

İnegöl köftesinin tarifi ve malzemeleri

Köfte Mayası İçin;

250 gr orta yağlı dana döş kıyma

1 adet kuru soğan

Yarım çay kaşığı karbonat

2 damla limon suyu

Tuz

Köfte İçin;

1 kg orta yağlı kıyma

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı karbonat

Tuz

İnegöl Köfte Yapılışı:

Köfte için çektirdiğiniz bir avuç kadar kıymayı, yoğurma kabına alın.



Tuz ile 10 dakika yoğurun.

Daha sonra rendelenip suyu sıkılmış soğanı, karbonatın üzerine 2 damla limon suyu sıkarak en az 15 dakika yoğurun.

Hava almayacak şekilde buzdolabında 6 saat bekletin.

Altı saat sonunda köfte harcı için gereken malzemeleri (kuru soğan hariç) karıştırıp, 15 dakika yoğurun.

Ardından daha önce hazırladığınız mayayı ekleyip, yarım saat yoğurun.

Hava almayacak şekilde buzdolabına koyup, 18 saat dinlendirin.

Bir gece dinlenmiş harcımıza pişirmeden 1 saat önce kuru soğanı rendeleyip suyunu sıktıktan sonra posasını katarak karıştırın.

Mandalina büyüklüğünde parçalar kopartarak elinizle silindir şeklinde rulo yapıp, baş kısımlarını bıçakla düzleyin.

Döküm tavada, az yağla pişirip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Püf Noktası:

İnegöl köftenin en önemli püf noktası buzdolabında 1 gece dinlendirmektir.

Köfte harcını hazırlarken soğanı rendeleyip, suyunu iyice sıktıktan sonra katın.

İzmir köftesinin tarifi ve malzemeleri

4 tane patates

2 adet domates

4 adet yeşil biber



İzmir köftesi için:

1 adet rendelenmiş kuru soğan

500 gram orta yağlı kıyma

3 yemek kaşığı bayat ekmek içi veya galeta unu

1 adet yumurta

Birer çay kaşığı Tuz, karabiber, kimyon



İzmir köfte sosu için:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet rendelenmiş domates

1 tatlı kaşığı domates salçası

2 su bardağı su

½ çay kaşığı tuz

Kızartmak için: 1,5 su bardağı sıvıyağ



İzmir köfte yapılışı;

Köfte harcı için; orta yağlı kıyma, rendelenmiş kuru soğan, bayat ekmek içi, yumurta ve baharatları oval kap içine alıp özleşene kadar yoğurun.

Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avuç içerisinde yuvarlayarak şekil verin.

Hazırladığınız köfteleri servis tabağına alıp bekletin.

Kabuklarını soyduğumuz patatesi elma dilimleri şeklinde kesin.

Domatesleri halka şeklinde doğrayın.

Biberlerin sap kısmını kesip ortadan ikiye yarın.

Sıvıyağı derin bir tencerede kızdırın.

Sırasıyla patates ve köfteleri kızartın.

Fazla yağını süzmesi için kâğıt havlu üzerinde bekletin.

Sos için: sıvı yağı kızdırın.

Domates salçasını iki dakika kadar kavurun.

Rendelenmiş domatesleri ekleyin.

Kavrulan domatese sıcak su ve tuzu ilave edin.

5 dakika kadar piştikten sonra ocaktan alın.

Köfte ve patatesleri fırın tepsisine sırayla dizin

Aralarına domates ve yeşilbiber dilimlerini yerleştirin.

Hazırladığınız sosu üzerlerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20 dakika biber ve domates dilimleri kızarana kadar pişirin.

Ilık olarak servis edin.

Afiyet olsun.

Kaynak: Habertürk - Gerçek Gündem