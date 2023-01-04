Bu sos böreği güzel olmayanların işini kolaylaştıracak- Çıtır çıtır oluyor

Börek pişirirken herkes çıtır çıtır olmasını ve iyi pişmesini ister. Çok sayıda ev hanımı evde pişirdiği böreğin lezzetli olmamasından şikayetçidir.

Börekçilerde satılan börekler çok daha lezzetli olmaktadır.

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Oysa börekçilerde satılan börekleri evde yapmakta mümkün. Sadece börek yaparken doğru malzemeleri kullanmak gerekiyor. Tarif ölçülerine dikkat etmek gerekiyor.

Aynı zamanda da yufkanın taze ve kaliteli olması gerekiyor. Özellikle sosla yapılan börekler çok lezzetli oluyor.

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Çıtır çıtır börek pişirmek için sos nasıl hazırlanır? Sosun kıvamı nasıl ayarlanır? Böreğe sürülecek sosun tarifini sizler için bu içeriğimizde derledik

İşte börek sosuyla ilgili bilmeniz gerekenler!..

Hazır Yufka Sosu Tarifi

6 Adet Yufka İçin;

2 tane oda sıcaklığında yumurta

2 su bardağı oda sıcaklığında süt

3/4 su bardağı tercih ettiğiniz sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt(4 yemek kaşığı)

1 silme tatlı kaşığı tuz

Bir tutam şeker



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri geniş bir kaba alın ve pürüzsüz bir kıvam alıncaya dek çatal veya mikser başlığı ile karıştırın.

Ardından fırın tepsinize yerleştirdiğiniz her yufkaya eşit miktarda fırça yardımı ile sürün. Artan sosu ise böreğinizin üzerine gezdirin. Börek sosu iyice çektikten sonra fırına yerleştirin.

Kaynak: nasilkolay.com - Solmeydan.com