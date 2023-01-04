Kuru fasulyenin iyi pişmesi için aşçıların uyguladığı taktik! Asla dağılmıyor

Kuru fasulye pişirirken işinize yarayacak bir tarif sırrını sizlerle paylaşacağız. Bu tarif doğrultusunda hareket edin. Pişireceğiniz kuru fasulye daha lezzetli olacak.

Kuru fasulyenin en güzel hali; Sucukla yapılan halidir..

Kim ne derse desin. Mis gibi kangal sucukla yapılan kuru fasulyenin tadına doyum olmamaktadır.

KURU FASULYENİN İYİ PİŞMESİ İÇİN TARİFİ NASIL OLMALI?

Öncelikle kuru fasulye pişirirken mutlaka derin bir tencere kullanın. Mümkünse tereyağı ilavesi yapın. Baharat eklerken kimyon eklemeyi ihmal etmeyin. Tüm bununla birlikte bir tutam karbonat ekleyin. Karbonat hem yemeğin daha lezzetli olmasını sağlayacak hem de daha iyi pişmesini.

Sucuklu kuru fasulyenin tarifi;

Sucuklu Kuru Fasulye Malzemeler:

2 su bardağı kuru fasulye

2 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı toz biber

4-5 yemek kaşığı sıvıyağ

Sucuk

Tuz

Su

Sucuklu Kuru Fasulye Yapılışı:

Kuru fasulyeyi bir gece önceden ıslatın.



Eğer vaktiniz kısıtlı ise, 3-4 saat önceden de ıslatabilirsiniz.

Soğanı yemeklik doğrayın.

Sıvıyağda kavurun.

Salçasını da ekleyerek, kavurmaya devam edin.

Kavrulan soğanların içine toz biberi de ekleyin.

Suyunu süzdüğünüz fasulyeleri de ekleyin ve karıştırın.

Sonra doğradığınız sucukları ekleyin ve düdüklü tencerede fasulyenin üzerini 2 parmak geçecek kadar su ilave edin..

Düdüklünün kapağını kaptın.

Buharı çıkmaya başladıktan sonra 25-30 dakika daha pişirin.

Yemeğiniz piştikten sonra tuzunu ilave edin.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

İlk öncelik tüm malzemelerin kaliteli olması gerekir.

Fasulyeyi bir gece önceden mutlaka ıslatmayı unutmayın.

Salça olarak genelde Antep salçası tercih edin.

Fasulyenin pişirme suyu kaynamaya başladığında ise limon sıkın.

Limon suyu fasulyenin diri kalmasını ve dağılmamasını sağlıyor.

Kaynak: Habertürk - Gerçek Gündem