CHP'li eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor intihar etti

Ankara’da Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor intihar etti.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerin öncesinde Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen ve CHP Çankaya Belediye Başkan aday adayı olan Gülsün Bor yaşamına son verdi.

GÜLSÜN BOR KİMDİR?

1974 yılında Ankara’da doğdu. Ortaokul eğitim ve öğretimini TED Ankara Koleji, lise eğitini Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde tamamlayan Gülsün Bor, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu.

Dünya Bankasında kısa dönemli danışman olarak çalışmıştı. 2003 yılında ise, tekrar Türkiye’ye dönerek Hazine Müsteşarlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, İç Borç Yönetimi Dairesinde Şube Müdürü ve 2010 yılında, T.C. Vaşington Büyükelçiliğine Ekonomi Müşaviri olarak atanmış ve üç yıl süreyle görev yapmıştı.

2014 yılında Çankaya Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak 10 yıl görev yapan Bor, 31 Mart Yerel seçimlerinde Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek, Çankaya Belediye Başkanı Aday Adaylığını açıklayan Gülsüm Bor Güner evli ve bir çocuk annesiydi.

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