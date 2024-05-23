Gazeteci Hilmi Hacaloğlu'nun acı günü!

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu'nun annesi Zeynep Hacaloğlu hayatını kaybetti. Zeynep Hacaloğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

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Gazeteci Hilmi Hacaloğlu'nun acı günü!

Gazeteci Hilmi Hacaloğlu, annesi Zeynep Hacaloğlu'nun hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Hacaloğlu uzun bir mesajla duyurduğu acı haberi, "Ben bu hayatta en çok annemi sevdim" cümlesiyle noktaladı.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Zeynep Hacaloğlu'nun cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Hilmi Hacaloğlu
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