CHP'den 'Büyük Emekli Mitingi' için çağrı

CHP, 26 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te Ankara Tandoğan Meydanı’nda düzenlenecek "Büyük Emekli Mitingi" için çalışmaları hızlandırdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, partisinin Genel Merkezi'nde yaptığı açıklamada "Gelirinin tümünü harcadıkları halde asgari gıda-enerji-barınma-sağlık-tüketim gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan emekli yurttaşlarımız bu manada sosyal ölüme terk edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Taşçıer, "Onurlu yaşam hakça bölüşüm için tüm emeklilerimizi ve yarının emeklisi olacak tüm emekçileri 26 Mayıs Pazar günü saat 14.00’te Ankara’da Tandoğan meydanına bekliyoruz" diye konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de mitinge çağrı yaptı.

Çelik açıklamasında "Derinleşen ekonomik krizin faturasını emekliye, emekçiye, işçiye, memura, ücretliye, esnafa, öğrenciye yani topyekun vatandaşlarımıza ödetmeye niyetlenen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin çözüm değil kriz üreten siyasetine ‘dur’ demek için alanlardayız. Enflasyon yükselirken eriyen maaşları görmezden gelen, milyonlarca kişiyi insanca yaşam yerine sefalet koşullarında yaşama mahkum eden iktidara, ‘Bu büyük adaletsizliğe son verin’ demek için meydanlardayız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'un 39 ilçesinden pazar günü otobüs kaldıracaklarını duyuran Çelik, "Tandoğan meydanına, emekli mitingine katılmak isteyen bütün İstanbullular, İstanbul'un 39 ilçesinde CHP ilçe binalarına giderek kayıt yaptırabilirler" dedi.