Özgür Özel'den Büyük Emekli Mitingi'ne çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla emeklileri, partisinin Pazar günü saat 14.00'te Ankara Tandoğan Meydanı'nda yapacağı Büyük Emekli Mitingi'ne davet etti.

Özel, "Onurlu yaşam ve hakça paylaşım için bütün emeklileri, ailelerini ve emeklilere sahip çıkmak isteyen herkesi Büyük Emekli Mitingimize bekliyoruz" dedi.

Özel ayrıca, emeklilerin sorunları ve taleplerini içeren konuşmaların yer aldığı ve mitinge katılan emekli yurttaşların görüntülerinin yer aldığı bir video da paylaştı.