Kıvanç Tatlıtuğ 12 milyonluk teklifi reddetti: "Kariyerime uymuyor"

Son olarak Aile dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, tıpkı rakibi Burak Özçivit gibi Orta Doğu'daki etkinliklerden davet almaya başladı.

TEKLİFİ KARİYERİNE TERS BULDU

Kıvanç Tatlıtuğ, Kuveyt'te bir mağaza açılışına davet edildi. 12 milyon TL ve özel bir uçak tahsil edilecek olan Kıvanç Tatlıtuğ, teklifi kariyerine ters bulduğu gerekçesiyle kabul etmedi. Ünlü oyuncuya daha önce Katar, Suudi Arabistan ve Dubai'den de iş teklifleri gelmişti ancak reddetmişti.

Burak Özçivit, Orta Doğu'daki birçok etkinliğe katılıyor.