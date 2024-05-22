Tekne kazası geçirmişti: Vuslat Doğan Sabancı kazadan sonra ilk kez görüntülendi

Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı 4 Ağustos 2023'te Yunanistan'ın Leros Adası'nda tekne kazası geçirdi. Bu kazadan ağır şekilde yaralanan Vuslat Doğan Sabancı, eski sağlığına kavuşabilmek için ABD'de aylarca tedavi gördü.

Vuslat Doğan Sabancı, ölümden döndüğü kazanın ardından ilk kez kamera karşısına çıktı. Doğan Sabancı, iş insanı kimliğinin dışında bu kez sanatçı kimliğiyle kameralar karşısındaydı.

Patronlar Dünyası'ndan Mustafa Ali Akyol'un haberine göre Vuslat Doğan Sabancı, "Emanet" isimli sergisini bu kez İstanbul Tophane-i Amire’de sanat severlerin ziyaretine açtı.

Gazetecilerin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen sergide Vuslat Doğan Sabancı, kazanın ardından ilk kez görüldü. Doğan Sabancı'nın yüzündeki dikiş izleri dikkat çekti.