Banu Parlak'tan sürpriz vazgeçiş: Dilan ve Engin Polat'a yönelik şikayeti geri çekti

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, güzellik merkezinin kurşunlanma olayıyla ilgili davada tutuklu bulunan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'tan şikayetlerini geri çekti.

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Banu Parlak'tan sürpriz vazgeçiş: Dilan ve Engin Polat'a yönelik şikayeti geri çekti

Sosyal medya fenomeni, şarkıcı ve iş insanı Banu Parlak, İstanbul Bahçeşehir'deki güzellik merkezinin kurşunlanma olayıyla ilgili davada tutuklu bulunan Dilan Polat, Engin Polat ve Sezgin Polat'tan şikayetlerini geri çekti. Parlak'ın avukatı Yalçın Tok, 'Cezaevinde Engin Polat'la görüştükten sonra Banu Parlak vicdanının sesini dinleyerek hiçbir talepte bulunmadan vazgeçti' dedi.

'VİCDANININ SESİNİ DİNLEYEREK DAVASINDAN VAZGEÇTİ'

Parlak'ın avukatı, davanın geri çekilme süreci hakkında şunları söyledi:

'Müvekkilim vicdanının sesini dinleyerek hiçbir talepte bulunmadan şikayetinden vazgeçti. Şu anki dosyadaki delillere göre Polat ailesinin bu işte bir bağı görünmemekteydi. İlk duruşma öncesi gerçekler ortaya çıksın diye Polat ailesinin avukatıyla görüşmek istedik, ancak avukat 'Dosyada müvekkiller aleyhine bir delil yok o yüzden görüşmemizin bir katkısı yok' diyerek konuşmayı sonlandırdı. Daha sonra duruşmada da samimi bir netice alamadık. İlk duruşmada da görüldü ki Polat ailesinin diğer dosyadan tahliye olsalar bile bizim dosyada tutuklu kalacakları ortaya çıktı. Bu süreçte Polat ailesinin avukatlarından Sevinç Horoz'la görüşme imkanımız oldu. Avukat hanımla birlikte haftasonu Çorlu Cezaevi'ne giderek Engin Polat'la görüştük. Engin Polat, bizzat bana Banu Hanım'a iletmem için 'O saldırının arkasındaki kişi ben değilim. Altı aydır buradayız ve çocuklarımızı göremiyoruz. Diğer dosyalardan dolayı tahliye olsak bile bu dosyadan cezaevinde olmaya devam edeceğiz. Her şeyi Banu Hanım'ın vicdanına bırakıyoruz' dedi. Bende bu mesajı Banu Parlak'a ilettim. Vicdanının sesini dinleyerek davasından vazgeçti.'

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