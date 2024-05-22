Sezen Aksu'dan AKP'nin sokak hayvanlarının 'uyutulmasını' öngören yasa teklifine tepki

Ünlü şarkıcı Sezen Aksu, AKP tarafından hazırlanan ve sokak köpeklerinin "uyutulmasını" öngören yasa teklifine tepki gösterdi. Aksu, bu konuda bir mektup yazarak tepkisini dile getirdi.

Sezen Aksu'dan AKP'nin sokak hayvanlarının 'uyutulmasını' öngören yasa teklifine tepki

'Minik serçe' Sezen Aksu, AKP tarafından hazırlanan ve sokak köpeklerinin "uyutulmasını" öngören yasa teklifine ilişkin bir mektup yazarak tepki gösterdi.

Mektubunda Aksu, Sivriada'da yaşanan 80 bin köpeğin trajik hikayesine değinerek, "Neden benim sevgili ülkemde çare ararken akla ilk yok etmek gelir?" diye sordu. Aksu, hayvanların korunması ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çözüm üretmenin önemini vurguladı.

Sezen Aksu mektubunda şu ifadelere yer verdi:

'NEDEN AKLA İLK YOK ETMEK GELİR'

“Tarihimizdeki Sivriada hikâyesi vicdanıma, kalbime batıyor… 80 bin köpeğin; kâh bir turiste saldırdılar diye kâh sayıları arttığından, toplanıp Sivriada’ya götürülmelerini, her zaman var olagelmiş iyi insanların çabalarına rağmen açlığa ve ölüme terk edilmelerini okurken seslerini duydum. Biz orayı hak edilmiş sıfatıyla “Hayırsız Ada” diye anarız. Açlıktan olduğu yazılsa da, vefasızlığa attıklarından emin olduğum çığlıkları hepimizin gökyüzünün bir yerlerinde kayıtlı, bundan eminim. Hayırsızlığın başı ademoğlunca tutulmuş, adanın günahı yok.

Bir asırdan fazla zamanın affına sığınacak yüzümüz de… Neden benim sevgili ülkemde çare ararken akla ilk yok etmek gelir… Sezen Aksu…”

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