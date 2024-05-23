İran'dan Türkiye'ye büyük saygısızlık: Türk bayrağı yerine Osmanlı bayrağı kullandılar!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından, dünya genelinden taziye mesajları yağarken, Türkiye'nin yardımı ve dayanışması gölgede bırakıldı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; İran Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yer alan taziye mesajlarında, Farsça bölümde Türk bayrağına yer verilmemesi ve İngilizce arayüzde Türk bayrağı yerine Osmanlı bayrağının kullanılması gözlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan'da bir baraj açılışı sonrası ülkesine dönerken Tebriz'in kuzeydoğusunda helikopter kazasında hayatını kaybetti. Kazanın ardından Reisi ve beraberindeki heyetin bulunamaması üzerine Türkiye, Akıncı İHA ile AFAD ekibi arama-kurtarma faaliyetlerine katıldı. Arama kurtarma ekipleri, günün aydınlanmasıyla birlikte Reisi'nin cansız bedenine ulaştı.

TÜRKİYE'NİN MİLLİ YAS KARARI

Reisi'nin vefatının ardından Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, "İran halkıyla dayanışma içerisindeyiz" diyerek milli yas kararını duyurdu.

İRAN CUMHURBAŞKANLIĞI SİTESİNDE SKANDAL

İran Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer alan taziye mesajlarında dikkat çekici detaylar gözlerden kaçmadı. "Ülkelerin, uluslararası kuruluşların ve şahsiyetlerin İran'a taziye mesajları" başlıklı Farsça duyuruda, Reisi'nin fotoğrafıyla birlikte taziye mesajı atan ülkelerin bayrakları yer aldı. Ancak Türk bayrağının bu görselde yer almaması büyük tepki topladı. Ayrıca, paragrafın en altında küçük bir cümleyle Türkiye'nin milli yas kararı aldığı belirtildi.

İNGİLİZCE ARAYÜZDE OSMANLI BAYRAĞI

İran Cumhurbaşkanlığı sitesinin İngilizce versiyonunda ise aynı haberin görselinde Türkiye'ye vurgu yapılırken, Türk bayrağı yerine 18. yüzyıl Osmanlı bayrağı kullanıldı. İran'ın tutumu büyük tepki çekti.