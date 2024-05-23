Nijerya'da 7 üniversite öğrencisi, jeneratör dumanından hayatını kaybetti

Nijerya'da bir müzik stüdyosundaki 7 üniversite öğrencisi, jeneratör dumanından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Nijerya'da 7 üniversite öğrencisi, jeneratör dumanından hayatını kaybetti

Nijerya’nın Bayelsa eyaletinde bir müzik stüdyosunda, 7 üniversite öğrencisi jeneratör dumanından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Bayelsa eyaletinde kalacak yerleri olmadığı için müzik stüdyosunda kalan üniversite öğrencileri, uyudukları sırada jeneratörden çıkan dumana maruz kaldı.

Dumanı soluyanlardan 7 kişi yaşamını yitirdi. Stüdyodaki öğrencilerden bazıları hastaneye kaldırıldı. Bölge polisi, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Elektrik üretiminde sıkıntı çeken petrol zengini Nijerya'nın birçok bölgesinde sıklıkla kesintiler yaşanıyor. Günde ortalama 4 saat elektrik hizmeti alabilen halkın büyük bölümü enerji ihtiyacını jeneratörlerle karşılıyor.

Kaynak: AA

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