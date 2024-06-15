Ünlü kot pantolonu şirketi iflas etti

Son zamanlarda küresel ekonomik krizin etkileriyle birlikte Türkiye ve dünya genelinde binlerce firma peş peşe iflasını açıkladı. Son aylarda en çok iflasın yaşandığı sektörlerden biri ise tekstil sektörü oldu. Tekstil firmaları, artan maliyetler ve azalan talep nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor.

ÜNLÜ KOT FİRMASI ÜNATEKS İFLAS ETTİ

Son olarak Türkiye’de kot pantolon, kot gömlek ve kot ceket gibi birçok ürünün imalatını yapan bir marka iflas etti. Ekonomim'in haberine göre ÜNATEKS Denim Tekstil Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi resmen iflas etti. İstanbul İcra Dairesi tarafından yapılan açıklamada, ÜNATEKS Denim Tekstil Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin iflasına karar verildiği belirtildi.

