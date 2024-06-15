Ünlü kot pantolonu şirketi iflas etti

Son zamanlarda iflas haberleri peş peşe geldi. İflasını duyuran son şirketlerden biri de ÜNATEKS Denim Tekstil Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi oldu.

Ünlü kot pantolonu şirketi iflas etti

Son zamanlarda küresel ekonomik krizin etkileriyle birlikte Türkiye ve dünya genelinde binlerce firma peş peşe iflasını açıkladı. Son aylarda en çok iflasın yaşandığı sektörlerden biri ise tekstil sektörü oldu. Tekstil firmaları, artan maliyetler ve azalan talep nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor.

ÜNLÜ KOT FİRMASI ÜNATEKS İFLAS ETTİ

Son olarak Türkiye’de kot pantolon, kot gömlek ve kot ceket gibi birçok ürünün imalatını yapan bir marka iflas etti. Ekonomim'in haberine göre ÜNATEKS Denim Tekstil Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi resmen iflas etti. İstanbul İcra Dairesi tarafından yapılan açıklamada, ÜNATEKS Denim Tekstil Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin iflasına karar verildiği belirtildi.

İkinci el otomobil piyasası durgun: İlandaki araçlar ortalama kaç günde satılıyor? İkinci el otomobil piyasası durgun
1 saatte sivilcenin kökünü kazıyan İbn-i Sina karışımı! Üstelik sivilceden iz kalmıyor 1 saatte sivilcenin kökünü kazıyan İbn-i Sina karışımı! Üstelik sivilceden iz kalmıyor
Kurban fiyatlarında yüzde 88'e varan artış! "Kesimlerde azalış bekliyoruz" Kurban fiyatlarında yüzde 88'e varan artış!
Dizi ve filmleriyle tanınıyordu... Nurgül Yeşilçay'ın yeni girdiği iş belli oldu Dizi ve filmleriyle tanınıyordu... Nurgül Yeşilçay'ın yeni girdiği iş belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası açıkladı: 1 dolar, 15 gün sonra ne kadar olacak? 1 dolar, 15 gün sonra ne kadar olacak?
Yeni vergi paketinde ayrıntılar netleşti: Bu meslekleri yapanlardan peşin vergi alınacak Bu meslekleri yapanlardan peşin vergi alınacak
Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı
Eşi darbe girişiminde öldürülmüştü: Nihal Olçok’tan Devlet Bahçeli’ye dikkat çeken çağrı Nihal Olçok’tan Bahçeli’ye dikkat çeken çağrı
Survivor finaline giderken çakar ve siren kullanmışlardı: Bakan Yerlikaya'dan açıklama Survivor finaline giderken çakar ve siren kullanmışlardı: Bakan Yerlikaya'dan açıklama