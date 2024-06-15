Merkez Bankası açıkladı: 1 dolar, 15 gün sonra ne kadar olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dolar kuruna ilişkin haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Ankette, 1 doların 15 gün sonra geleceği seviye de tahmin edildi.

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Merkez Bankası açıkladı: 1 dolar, 15 gün sonra ne kadar olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcı Anketi sonuçlarını paylaştı.

Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcının yanıtlarından elde edilen sonuçlarda katılımcıların ay sonu (15 gün sonra) dolar kuru beklentisi de ortaya çıktı.

15 GÜN SONRA DOLAR KURU NE KADAR OLACAK?

Haziran ayı Piyasa Katılımcı Anketi sonuçlarına göre, ay sonu dolar kuru beklentisi 32,63 TL olarak tahmin edildi.

Merkez Bankası açıkladı: 1 dolar, 15 gün sonra ne kadar olacak? - Resim : 1

YIL SONU DOLAR KURU BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Katılımcıların cari yıl sonu dolar kuru beklentisi ise, bir önceki anket döneminde 38,78 TL iken, bu anket döneminde 37,75 TL oldu.

12 AY SONRASI DOLAR KURU BEKLENTİSİ

12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 41,80 TL iken, bu anket döneminde 41,41 TL olarak gerçekleşti.

"DOLAR KURU BEKLENTİSİ İLK KEZ 3 AY ARKA ARKAYA DÜŞTÜ"

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarının yayımlamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan TCMB eski başekonomisti Hakan Kara ise, "Piyasanın dolar/TL beklentisi yakın tarihte ilk kez 3 ay arka arkaya düştü" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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