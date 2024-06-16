EURO 2024 | İtalya sürprize izin vermedi: Geriye düştüğü maçı kazandı

EURO 2024 B Grubu'nda son Avrupa şampiyonu İtalya ve Arnavutluk, 3 puan için sahaya çıktı. Maçın 23'üncü saniyesinde geriye düşen İtalya, ilk yarıda bulduğu 2 golle maçı kazanarak, 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

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EURO 2024 | İtalya sürprize izin vermedi: Geriye düştüğü maçı kazandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında İtalya, geriye düştüğü mücadelede Arnavutluk'u 2-1 mağlup etti.

Arnavutluk karşısında 23. saniyede yediği golle geriye düşen İtalya, çabuk toparlandı. Turnuvanın son şampiyonu 11. dakikada Bastoni ve 16. dakikada Barella'nın golleriyle sahadan galip ayrıldı.

İtalya ilk maç sonunda puanını 3'e yükseltirken, Arnavutluk puanla tanışamadı.

AVRUPA ŞAMPİYONASI TARİHİNİN EN HIZLI GOLÜ BAJRAMI'DEN

Avrupa Şampiyonası tarihinin en hızlı golünü Arnavut oyuncu Nedim Bajrami attı.

İtalya karşısında 23. saniyede fileleri havalandıran Bajrami, şampiyona tarihinin en hızlı golü rekorunu kırdı.

Turnuva tarihinin bugüne kadarki en hızlı golünü EURO 2004'te Rus oyuncu Dmitri Krichenko 67. saniyede Yunanistan'a karşı atmıştı.

MANAJ VE MUÇI İKİNCİ YARIDA OYUNDA

Arnavutluk Milli Takımı'nda Süper Lig'de forma giyen iki oyuncu, yedekler arasında başladıkları mücadelenin ikinci yarısında forma şansı buldu.

Sivassporlu Rey Manaj karşılaşmanın 77. dakikasında Broja'nın yerine oyuna dahil oldu.

Beşiktaşlı Ernest Muçi ise 87. dakikada Nedim Bajrami'nin yerine oyuna girdi ve kalan dakikalarda İtalya'ya karşı forma giydi.

EURO 2024'te rekor: Turnuva tarihinin en erken golü atıldıEURO 2024'te rekor: Turnuva tarihinin en erken golü atıldıSpor

Kaynak: AA

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İtalya Arnavutluk Euro 2024
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