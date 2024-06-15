EURO 2024'te rekor: Turnuva tarihinin en erken golü atıldı

EURO 2024'te bugün 22.00'de başlayan italya-Arnavutluk maçında, Arnavutluk'ta Nedim Bajrami'nin İtalya'ya karşı attığı gol, turnuva tarihinin en erken golü olarak kayıtlara geçti.

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EURO 2024'te rekor: Turnuva tarihinin en erken golü atıldı

Son şampiyon İtalya, EURO 2024'teki ilk maçında Arnavutlukla karşılaştı.

İtalya maça Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Jorginho, Barella, Frattesi, Pellegrini, Chiesa, Scamacca 11'iyle başladı.

Arnanutluk ise Strakosha, Hysaj, Djimsiti, Arlind Ajeti, Mitaj, Asllani, Ramadani, Bajrami, Asani, Broja, Seferi 11'iyle sahada yer aldı.

Maçın hemen başında Arnavutluk öne geçti.

TURNUVA TARİHİNE GEÇTİ

İtalya'da Dimarco'nun kullandığı taç atışında savunmanın hatasını değerlendiren Nedim Bajrami takımını öne geçirdi.

Bajrami, bu golle Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde atılan en erken golü kaydetti.

Arnavutluk'un golü 23. saniyede geldi.

İtalya, yediği golün ardından ilk yarıda bulduğu peş peşe 2 golle maçı kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

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İtalya Arnavutluk Euro 2024
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