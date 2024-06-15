Ronaldinho'dan Brezilya milli takımına şok tepki: Artık desteklemeyeceğim!

Brezilya'nın efsane futbolcularından Ronaldinho, ülkesinin milli takımını eleştiren açıklamalarda bulundu.

Beinsports'un haberine göre, sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ronaldinho, "Arkadaşlar, bu kadar. Copa America'da hiçbir Brezilya maçını izlemeyeceğim ve hiçbir galibiyeti kutlamayacağım. Artık yeter. Brezilya futbolunu sevenler için üzücü bir an. Şimdi maçları izlemek için ruh bulmak zor" ifadelerini kullandı.

Futbolcuların performansının kötü olduğunu belirten Ronaldinho, "Son yılların en kötü takımlarından biri. Saygın liderler yok, çoğunlukla orta halli oyuncular var. Böylesine kötü bir durumu hiç görmemiştim. Brezilya formasına duyulan sevgi yok ve futboldan yoksunlar. Performansımız gördüğüm en kötü şeylerden biri, gerçekten utanç verici" dedi.