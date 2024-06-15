Ronaldinho'dan Brezilya milli takımına şok tepki: Artık desteklemeyeceğim!

Brezilya'nın eski efsanelerinden Ronaldinho, son yılların en kötü Brezilya'sını izlediğini ifade ederek "Copa America'da hiçbir Brezilya maçını izlemeyeceğim, artık yeter" dedi.

Ronaldinho'dan Brezilya milli takımına şok tepki: Artık desteklemeyeceğim!

Brezilya'nın efsane futbolcularından Ronaldinho, ülkesinin milli takımını eleştiren açıklamalarda bulundu.

Beinsports'un haberine göre, sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ronaldinho, "Arkadaşlar, bu kadar. Copa America'da hiçbir Brezilya maçını izlemeyeceğim ve hiçbir galibiyeti kutlamayacağım. Artık yeter. Brezilya futbolunu sevenler için üzücü bir an. Şimdi maçları izlemek için ruh bulmak zor" ifadelerini kullandı.

Futbolcuların performansının kötü olduğunu belirten Ronaldinho, "Son yılların en kötü takımlarından biri. Saygın liderler yok, çoğunlukla orta halli oyuncular var. Böylesine kötü bir durumu hiç görmemiştim. Brezilya formasına duyulan sevgi yok ve futboldan yoksunlar. Performansımız gördüğüm en kötü şeylerden biri, gerçekten utanç verici" dedi.

Etiketler
Brezilya
Uyarı yapıldı! ATM'ler artık bunu yapanın kartını geri vermeyecek Uyarı yapıldı! ATM'ler artık bunu yapanın kartını geri vermeyecek
Durumu iyi olanların gözdesi; İstanbul'da yaşanacak en iyi 12 semt belli oldu! Durumu iyi olanların gözdesi; İstanbul'da yaşanacak en iyi 12 semt belli oldu!
EURO 2024 | İspanya, Hırvatistan'ı 3 golle devirdi EURO 2024 | İspanya, Hırvatistan'ı 3 golle devirdi
Fenerbahçe, yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı Fenerbahçe, yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası açıkladı: 1 dolar, 15 gün sonra ne kadar olacak? 1 dolar, 15 gün sonra ne kadar olacak?
Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra ilk kez görüntülendi Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra ilk kez görüntülendi
Yeni vergi paketinde ayrıntılar netleşti: Bu meslekleri yapanlardan peşin vergi alınacak Bu meslekleri yapanlardan peşin vergi alınacak
Ünlü kot pantolonu şirketi iflas etti Ünlü kot pantolonu şirketi iflas etti
Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda kente sağanak uyarısı