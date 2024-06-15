EURO 2024 | İspanya, Hırvatistan'ı 3 golle devirdi

EURO 2024'te B Grubu'nun ilk maçında İspanya, Hırvatistan karşısında 3 golle kazandı.

Maça baskılı başlayan İspanya, 29 ve 32. dakikalarda bulduğu gollerle iki farklı üstünlüğü yakaladı.

İlk yarının son anlarına 2-0'lık İspanya üstünlüğüyle girilirken Lamine Yamal'ın asistinde Dani Carvajal skoru 3-0 yaptı.

İspanya adına ilk iki golü Alvaro Morata ve Fabian Ruiz kaydetti. Fabian Ruiz, ilk golde asisti yapan isim oldu.

Mücadelenin ilk devresi İspanya'nın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında skor değişmezken İspanya sahadan 3 puanla ayrıldı.

B Grubu'ndaki ikinci maçlarda İspanya, son şampiyon İtalya ile karşılaşacak. Hırvatistan ise Arnavutluk'la mücadele edecek.