EURO 2024 | İspanya, Hırvatistan'ı 3 golle devirdi

EURO 2024 B Grubu'nun ilk maçında, İspanya ve Hırvatistan karşı karşıya geldi. İspanya, ilk yarıda bulduğu 3 golle Hırvatistan'ı yenerek, turnuvanın ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

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EURO 2024 | İspanya, Hırvatistan'ı 3 golle devirdi

EURO 2024'te B Grubu'nun ilk maçında İspanya, Hırvatistan karşısında 3 golle kazandı.

Maça baskılı başlayan İspanya, 29 ve 32. dakikalarda bulduğu gollerle iki farklı üstünlüğü yakaladı.

İlk yarının son anlarına 2-0'lık İspanya üstünlüğüyle girilirken Lamine Yamal'ın asistinde Dani Carvajal skoru 3-0 yaptı.

İspanya adına ilk iki golü Alvaro Morata ve Fabian Ruiz kaydetti. Fabian Ruiz, ilk golde asisti yapan isim oldu.

Mücadelenin ilk devresi İspanya'nın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci 45 dakikasında skor değişmezken İspanya sahadan 3 puanla ayrıldı.

B Grubu'ndaki ikinci maçlarda İspanya, son şampiyon İtalya ile karşılaşacak. Hırvatistan ise Arnavutluk'la mücadele edecek.

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