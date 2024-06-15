Fenerbahçe, yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Beko, Olimpia Milano ile sözleşmesi sona eren ABD'li gard Devon Hall ile anlaşmaya vardı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Olimpia Milano ile olan sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki ABD gard, kısa süre içinde İstanbul'a gelecek.

DEVON HALL'IN ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Haberde, Hall'un Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edilirken, yıldız oyuncunun Fenerbahçe'den yıllık 950 bin Euro maaş kazanacağı belirtildi.

DEVON HALL'IN PERFORMANSI

Devon Hall, geçtiğimiz sezon Olimpia Milano formasıyla THY EuroLeague'de 8.2 sayı, 2.9 ribaunt ve 1.9 asist ortalamaları ile oynadı.