Finalleri garantileyen Filenin Sultanları, Çin'e mağlup oldu

FIVB 2024 Milletler Ligi'nde finallere kalmayı garantileyen Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2-0 öne geçtiği Çin'e karşı avantajını koruyamayarak 3-2 mağlup oldu.

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Finalleri garantileyen Filenin Sultanları, Çin'e mağlup oldu

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin 3. haftasında Tie-break setine giden maçta Çin'e 3-2 mağlup oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, finallere kalmayı garantilediği FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) 3. haftasında Çin ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, 2-0 öne geçmesine rağmen Çin mücadeleyi bırakmadı ve maçı Tie-break setine götürdü. A Milliler, karar setinde karşılaşmayı 3-2 kaybetti.

Türkiye, ilk iki seti 25-21 ve 25-17'lik skorlarla alırken Çin, 25-21, 25-23 ve 15-13'lük setlerle maçı kazandı.

Türkiye, Milletler Ligi'nde finallere kalmayı garantilemişti.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde çıktığı 11 maçın 8'ini kazanmayı başardı.

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Filenin Sultanları VNL Çin Türkiye Kadın Voleybol Voleybol A Milli Kadın Voleybol Takımı
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