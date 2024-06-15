Beşiktaş, ilk resmi transferini açıkladı

Siyah-beyazlı kulüp, Gabriel Paulista'yla 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'A bildirdi.

Beşiktaş, ilk resmi transferini açıkladı

Beşiktaş'ta yeni Transfer Gabriel Paulista'nın sözleşme detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı stoperle 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Gabriel Paulista'ya ilk iki sezon için 2 milyon 120 bin euro, üçüncü sezon içinse 2 milyon 110 bin euro ödeme yapılacağı kaydedildi.

Ek olarak Paulista'ya 1 milyon euro imza parasının 3 yılda ödeneceği belirtildi.

Beşiktaş, ilk resmi transferini açıkladı - Resim : 1

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