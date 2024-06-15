Beşiktaş, ilk resmi transferini açıkladı
Siyah-beyazlı kulüp, Gabriel Paulista'yla 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'A bildirdi.
Beşiktaş'ta yeni Transfer Gabriel Paulista'nın sözleşme detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı stoperle 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Gabriel Paulista'ya ilk iki sezon için 2 milyon 120 bin euro, üçüncü sezon içinse 2 milyon 110 bin euro ödeme yapılacağı kaydedildi.
Ek olarak Paulista'ya 1 milyon euro imza parasının 3 yılda ödeneceği belirtildi.