Beşiktaş, ilk resmi transferini açıkladı

Beşiktaş'ta yeni Transfer Gabriel Paulista'nın sözleşme detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı stoperle 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Gabriel Paulista'ya ilk iki sezon için 2 milyon 120 bin euro, üçüncü sezon içinse 2 milyon 110 bin euro ödeme yapılacağı kaydedildi.

Ek olarak Paulista'ya 1 milyon euro imza parasının 3 yılda ödeneceği belirtildi.