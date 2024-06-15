Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra ilk kez görüntülendi

Dilan Polat'ın kardeşi Can Doğu tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi.

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Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra ilk kez görüntülendi

4 Kasım 2023 tarihinde kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla Dilan ve Engin Polat çifti tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutuklu bulunan isimler arasında Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu ile kardeşi Can Doğu da vardı.

Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra ilk kez görüntülendi - Resim : 1
Herkesin yakından takip ettiği Polatlar davasında ilk tahliyeler gerçekleşti. Dilan ve Engin Polat çifti hakkında haber beklenirken Sıla ve Can Doğu tahliye edildi.

Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra ilk kez görüntülendi - Resim : 2

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Mynet'te yer alan habere göre, Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu, tahliye edildikten sonra ilk kez görüntülendi. Doğu'nun Sıla Doğu'ya göre daha iyi durumda olduğu gözlemlenen Can Doğu'nun son hali dikkat çekti.

Dilan Polat'ın kardeşi tahliyeden sonra ilk kez görüntülendi - Resim : 3

Can Doğu'nun o görüntülerine; 'Zayıflamış', 'Yorgun görünüyor', 'Çok bitkin' gibi yorumlar yapıldı.

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