15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şüpheli araç alarmı: Şahıs teslim oldu, köprü trafiği açıldı

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde meydana gelen şüpheli bir durum nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri alındı. Köprü geçişi kapatıldı.

Edinilen bilgilere göre, köprü ortasında durduğu görülen bir aracın içerisinden son ses tekbir sesleri duyulmuş ve sürücünün elinde kırmızı kablolu bir pim olduğu tespit edilmiş. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis, araç sahibi ile görüşerek olayın perde arkasını anlamaya çalışıyor. Şahsın SMA hastalarına yardım için devlet yetkilileriyle görüşmek istediği öğrenildi.

Köprüde yoğun trafik oluştuğu ve paketin inceleme altında olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin açıklama yayımladı.

Sosyal medya hesabı X'ten (Twitter) paylaşımda bulunan Yerlikaya, köprüyü kapatan R.C.Ç. isimli eylemcinin 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğünü ifade etti.

"ŞAHIS İKNA EDİLDİ"

Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14’te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır.

Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir.

Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

GÖZALTINA ALINDI

Avrupa-Anadolu istikametinde aracıyla yolu kapatan şüphelinin gözaltına alınmasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

TRAFİĞE AÇILDI

Şüphelinin polis ekiplerince gözaltına alınmasının ardından köprü tekrar trafiğe açıldı.

Şüpheli sorgulanmak üzere Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne, otomobil ise Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne götürüldü.