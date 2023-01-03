Senin akıl yaşın kaç? Bu kolay ve hızlı test sayesinde akıl yaşınızı öğrenebilirsiniz

Son dönemde kişilik testleri çok dikkat çekiyor. Bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından çözülen bu testler aslında çok yararlı.

Kişiliğiniz hakkında ve karakteriniz hakkında da bilgi sahibi olmuş oluyorsunuz. Uzman isimler tarafından hazırlanan bu kişilik testlerini çözenler gerçekten de fayda gördüklerini belirtiyorlar.

Ancak kişilik testlerinden daha çok akıl yaşı testleri de son dönemde ilgi çekmeye başladı. Öyle ki bir çok kullanıcı bu testleri paylaşıyor.

Son dönemde internette popüler olan bir akıl yaşı testini sizlerle paylaşacağız. Teste hemen başlayabilir ve akıl yaşınızı öğrenebilirsiniz.

Bu harika testi dilerseniz arkadaşlarınızla da paylaşabilir ve onların yararlanmalarını sağlayabilirsiniz. İşte öğrendiğinizde çok şaşıracağınız akıl yaşı testiyle ilgili tüm detaylar.

Karar.com'da yayınlanan bir içerikte; Okuyucularla akıl yaşı testi paylaşıldı. Testi deneyenler gerçekten çıkan sonuca çok şaşırdıklarını belirtiyorlar.

İşte sizleri şaşkına çevirecek o testle ilgili tüm detaylar!

1. Aşağıdaki renk gruplarından hangisi favori rengin?

2. Şu an aşağıdaki yemeklerden hangisini yemek istersin?

A- Deniz ürünleri (10 puan)

B- Lahmacun, Pide (30 puan)

C- Hamburger, Pizza (40 puan)

D- Çorba (20 puan)

3. Peki yemeğin yanında ne içmek istersin?

A- Kola gibi asitli içecekler (40 puan)

B- Ayran (20 puan)

C- Alkollü içecek (10 puan)

D- Meyve suyu (30 puan)

4. Yemeği yedikten sonra televizyonu açtın ve ne tür bir şeyler izlemek istersin?

A- Belgesel (10 puan)

B- Çizgi film (40 puan)

C- Spor programı (30 puan)

D- Dizi (20 puan)

5. Peki şekerlemeler hakkında ne düşünüyorsun?

A- Çok severim (40 puan)

B- Olsada olur olmasa da olur (30 puan)

C- Şekerlemeler çocuklar içindir (20 puan)

D- Çok sağlıksız olduğu için kesinlikle yemem (10 puan)

6. Facebook, instagram, twitter gibi sosyal medya siteleri ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

A- Çok kullanışlı (30 puan)

B- Zaman kaybı (20 puan)

C- Çok gerekli, onlarsız bir hayat düşünemiyorum (40 puan)

D- Çok emin değilim (10 puan)

7. Peki akıllı telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

A- Kullanışlı (30 puan)

B- Kesinlikle çok gerekli (40 puan)

C- Fazlasıyla kafa karıştırıcı (10 puan)

D- Gereksiz ve çok pahalı (20 puan)

8. Peki doğum gününüzü nasıl kutlamak istersiniz?

A- Doğum günleri çocuklar içindir o yüzden ben kutlamam (10 puan)

B- Ailem ile birlikte bir akşam yemeğinde kutlamak isterdim (20 puan)

C- Arkadaşlarımla birlikte çılgın bir partide kutlamak isterim (30 puan)

D- Kocaman bir pastayı üflemek ve sonrasında oyun oynayarak kutlamak isterdim (40 puan)

9. Peki klasik müzik hakkında ne düşünüyorsun?

A- Rahatlatıcı (20 puan)

B- Nefret ederim (40 puan)

C- Çok severim (10 puan)

D- Olsada olur olmasa da olur (30 puan)

10. Peki 10 günlük uzun bir tatiliniz var, bu tatili nerede değerlendirmek istersiniz?

A- Disneyland gibi eğlence parklarına gitmek isterim (40 puan)

B- Hawai, Miami gibi plajlara koşarım (30 puan)

C- New York, İtalya gibi turistik noktaları gezmek isterim (20 puan)

D- Yeni kültürler öğrenmek için kültürel turlara katılırım (10 puan)

EVET ŞİMDİ GELELİM AKIŞ YAŞI TESTİNİN SONUÇLARINA

Eğer 10 soruyu cevapladıktan sonra toplam puanınız 350 - 400 arasında ise akıl yaşınız 4 ile 9 yaş arasında. Bu durum sizin hala büyümediğinizi, küçük ve basit şeylerden bile zevk aldığınızı ortaya çıkarıyor.

10 soruya cevap verdikten sonra toplam puanınız 300 - 340 arasında ise akıl yaşınız 9 ile 16 arasında değişmekte. Bu durumda akıl yaşınızın daha genç olduğu anlamına geliyor. Yani siz tam olarak olgunlaşmamış bir kişiliğe sahipsiniz ve bazı zamanlarda toplumdaki kurallara karşı çıkabilirsiniz.

10 soruyu cevapladıktan sonra toplam puanınız 250 - 290 arasında ise akış yaşınız 16 ile 21 arasında. Olgun ve akıllıca davranan bir kişisiniz. Ancak nerde ne zaman ve nasıl davranmayı bildiğiniz gibi eğlenmekten de çok iyi anlıyorsunuz.

10 soruyu cevapladıktan sonra toplam puanınız 200 - 240 arasında ise akıl yaşınız 21 ile 29 arasında. Yani bu puan sizin artık genç bir yetişkin aklına sahip olduğunuz anlamına geliyor. Nerede nasıl davranacağınızı çok iyi biliyorsunuz ve oldukça bilinçlisiniz.

10 sorunun cevabını verdikten sonra toplam puanınız 150 - 190 arasında ise akıl yaşınız 29 ile 55 yaş arasında. Bu puan sizin tam bir yetişkin zekasına sahip olduğunuz anlamına gelir. Bu da sizi mütevazi, bilinçli ve alçak gönüllü birisi yapıyor.

Son olarak 10 sorunun cevapladıktan sonra toplam puanınız 100 - 140 arasında ise akıl yaşınız 55 ve üzerinde demektir. Yani siz tam olarak yetişkin bir insansınız ve küçük şeylerden zevk almaya başlamışsınız. Bununla birlikte akıl yaşınız yaşlı bile olsa siz modern teknolojiden çok fazla rahatsızlık duymamaktasınız.