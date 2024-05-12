Son ankette dikkat çeken sonuçlar: Eğer emekli maaşlarına zam yapılsaydı, AKP birinci olur muydu?

MetroPOLL Araştırma'nın Nisan 2024'te gerçekleştirdiği 'Türkiye'nin Nabzı' anketi, emeklilerin maaşlarına yapılmaması durumunda seçim sonuçları üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Ankette, 17-24 Nisan tarihleri arasında 28 ilde 2 bin 235 kişiyle görüşülerek şu soru soruldu:

"Eğer emekli maaşlarına zam yapılsaydı, AKP yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkabilir miydi?"

Ankete katılanların yüzde 48,2'si bu soruya "Evet, çıkardı" cevabını verirken, yüzde 45,9'u "Hayır, çıkmazdı" şeklinde görüş belirtti. Ankete katılanların yüzde 5,9'u ise "fikrim yok/cevap yok" dedi.

Ankette elde edilen sonuçlar, parti tabanlarına göre de analiz edildi. Buna göre, AKP seçmenlerinin yüzde 66'sı "Evet" yanıtını verirken, CHP seçmenlerinin yüzde 38,2'si zammın sonucu üzerinde değişiklik yapacağı görüşündeler.

MHP seçmenlerinin yüzde 62,7'si zammın sonuçlarını değiştireceğini düşünürken, DEM Parti seçmenlerinin bu oranı yüzde 31,6 olarak belirlendi.

MetroPOLL'ün kurucusu Özer Sencar, bu anket sonucunu, geleceğe yönelik iddialı yorumlar yaparken dikkatli olunması gerektiği şeklinde paylaştı.

Ne CHP’nin beklenmeyen boyuttaki büyük zaferi ne de AKPnin şok edici hezimeti konusunda geleceğe yönelik iddialı söylemlerde bulunanlar dikkatli olmalılar. pic.twitter.com/g91yOPzV7V — Ozer Sencar (@ozersencar1) May 11, 2024

YEREL SEÇİMDE NE OLMUŞTU?

2019 yerel seçiminde Türkiye genelinde oyların yüzde 44,33'ünü alan AKP, yeler seçimde ağır bir yenilgi almıştı.

AKP, seçimde 24 ili kazanarak ülke genelindeki oyu yüzde 35.49'a düşmüştü.

Yerel seçimde büyük bir atılım gerçekleştiren CHP, ülke genelinde 37.77 oy alarak birinci parti oldu. Aldığı büyükşehir ve il sayısını 35'e çıkarmıştı.

Yeniden Refah Partisi de seçimde büyük bir atak yaparak ülke genelinde % 6.19 oy alarak üçüncü parti konumuna yükselmiş ve Yozgat ve Şanlıurfa’da belediye başkanlıklarını kazanarak ciddi bir atılım yapmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem