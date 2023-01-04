Kanal D'nin en iddialı dizisindeydi.. Ölüm ilanı yayınlandı- Sevenleri telefona sarıldı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisi izlenme rekorları kırarken dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde bir veda gerçekleşti.

Feride karakterine hayat veren Nur Sürer'in dizinin kadrosundan ayrıldığı öğrenildi. Diziye ölerek veda eden Nur Sürer hayranları çok üzüldü. Neyse ki hayranlarının üzüntüsü kısa sürecek. Çünkü ünlü oyuncu kısa bir süre sonra yeni bir diziyle ekran karşısında olacak.

HERKESİ ŞOKA UĞRATAN ÖLÜM İLANI

Nur Sürer'in canlandırdığı Feride karakteri için ölüm ilanı yayınlandı. Gazetelerdeki ilanı görenler Nur Sürer hayatını kaybetti sandı ve telefona sarıldılar. Bu durum ünlü oyuncu Nur Sürer'i de çok rahatsız etti.

tv100 ekibinden Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Camdaki Kız dizisinin Feride’si Nur Sürer, geçen hafta ölerek projeye veda etmişti. Aslında geçen sezon sonu diziden ayrılması planlanan usta oyuncunun iyi giden reytinglerden dolayı senaryodaki ömrü ocak ayına kadar uzatılmıştı. Diziye ocak sonrasında da devam etmesi istenen Sürer, teklifi kabul etmedi ve Ay Yapım’ın “Aile” dizisiyle anlaştı. Bu hafta Camdaki Kız’da Feride’nin defin işlemleri yapılacak.

Öte yandan Nur Sürer’in vedası seyircide duygu seli yaşattı. Ertesi gün Feride karakteriyle ilgili gazetelere verilen ölüm ilanı çok konuşulmuştu. Ölüm ilanının Nur Sürer’den habersiz hazırlandığı ve usta oyuncunun Feride İpekoğlu adı aşağıda ve küçük puntolarla yazıldığı için birçok kişinin gerçek sandığı ilanı görünce şoke olduğu öğrenildi.

Anlaşmasına haftada 3 gün çalışma kuralı ekleten Nur Sürer, buna rağmen çok fazla sahne yazıldığı için haftada 4, bazen de 5 gün çalıştığı “Camdaki Kız”ın ardından birkaç hafta dinlenecek. İzmir sahneleri çekilen Aile dizisi setine önümüzdeki günlerde çıkacak olan Sürer, bu arada Berkun Oya’nın kara komedi türündeki Netflix dizisi “Çocuk”a konuk olacak ve Menderes Samancılar’ın eşine hayat verecek. Çocuk da ayrıca Camdaki Kız’ın Gülcihan’ı Devrim Yakut ile Settar Tanrıöğen de karı kocayı canlandıracak.