Müge Anlı canlı yayında tacize böyle yanıt verdi: Sana bir uçarım

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Arife Gökçe olayında, pek çok kadını taciz ettiği için şüphelerin odağındaki Sinan Sardoğan, canlı yayında Müge Anlı'yı taciz etti.  Sardoğan'ın bacaklarına baktığını gören Anlı, "Benim bacaklarıma bakma, sana bir uçarım buradan yararım senin beynini" dedi.

Son Güncelleme:

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kendisinden yaşça büyük olan kadınlara cinsel içerikli mesajlar atıp fiziksel taciz uygulayan Sinan Sardoğan hakkında canlı yayında birçok iddia ortaya atıldı. Çok sayıda kadın bağlanarak Sardoğan'ın tacizci olduğunu söyledi. Sardoğan ise günlerdir kayıp olan 64 yaşındaki Arife Gökçe olayına ilişkin verdiği çelişkili ifadelere rağmen iddiaları yalanladı.

Programda Sardoğan'ın bacaklarına baktığını söyleyen Anlı, ''Bakma bacağıma. Bacağıma bakıyorsun, sakın bakma. Sana var ya bir uçarım buradan, yararım senin beynini'' diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan Anlı, Sinan Sardoğan'ın 23 tane suç kaydı olduğunu, 3 kez kadın kaçırdığını, 5 kez taciz suçu işlediği ve tek cezasının izinsiz odun kesmekten 19 gün ceza almak olduğunu duyurdu.

Son Güncelleme:
Boğaziçi Üniversitesi'nde 72 gün arayla aynı yerde ikinci yangın Güncel 02 Ocak 2023 17:44
Habletmitoğlu suikasti şüphelisi Levent Göktaş'ın ifadesi ortaya çıktı Güncel 02 Ocak 2023 17:30
Ülkü Ocakları'nın 'Sinan Ateş' suskunluğu sona erdi Güncel 02 Ocak 2023 17:01
Konya'daki barınakta köpeği katleden 2 kişi tahliye edildi Güncel 02 Ocak 2023 15:41
ÇOK OKUNANLAR
İş Bankası'ndan emekliye rekor promosyon İş Bankası'ndan emekliye rekor promosyon
Memurlar dikkat: 2023 zammında tüm tahminleri boşa çıkaran rakam Memurlar dikkat: 2023 zammında tüm tahminleri boşa çıkaran rakam
DNA araştırmasından şaşırtan sonuç: Türkler en çok o millete benziyor Türklerin genetik olarak en çok hangi millete benzediği ortaya çıktı
Ekonomistler ipucunu verdi: İşte 2023 Ocak zammı ile emekli zammı hesaplama tablosu İşte 2023 Ocak zammı ile emekli zammı hesaplama tablosu
Kahveci: EYT'liler ömür boyu emekli maaşlarının yüzde 40'ını kaybettiler Kahveci: EYT'liler ömür boyu emekli maaşlarının yüzde 40'ını kaybettiler