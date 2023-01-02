Boğaziçi Üniversitesi'nde 72 gün arayla aynı yerde ikinci yangın

Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü'nde Tarih Bölümü'nün kullanımında olan ahşap Kültürel Miras Müzesi binasının çatı katında yangın çıktı. 22 Ekim tarihinde aynı yerde yangın çıkmış ve itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

Çatıya sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

İHA'nın aktardığına göre; yangın saat 15.30 sıralarında çıktı. Elektrik panolarında çıkan yangın kısa sürede çatıya sıçradı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanın olmadığı, binada hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: İHA