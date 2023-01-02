Ülkü Ocakları'nın 'Sinan Ateş' suskunluğu sona erdi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 31 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmiş, Ateş'in cenazesine MHP ve Ülkü Ocakları'nın yönetici kadrolarının katılmaması tepki çekmişti.

ÜLKÜ OCAKLARI'NIN SESSİZLĞİ BOZULDU

Saldırıya ilişkin MHP ve Ülkü Ocakları 3 gündür sessizliğini korurken; bugün Ülkü Ocakları Mersin İl Başkanı Yavuz Akgül bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, suikasta ilişkin MHP ve Ülkü Ocakları’na yönelik ‘iftiralar’ atıldığı, ‘karalama kampanyaları’ ve ‘algı operasyonları’ yürütüldüğü iddia edildi.

''PİŞMAN OLACAKLAR''

"Olaylara karşı yorum yapanlara bakınız ki hiçbirinin ne MHP ile ne Ülkü Ocakları ile alakası kalmamış" ifadelerinin yer verildiği açıklamada, ''Olayın iç yüzünü bilmeden MHP ve Ülkü Ocakları’nı ‘suçlayanlar’ ‘pişman olacak'' denildi.

MERSİN'DEKİ SALDIRI HATIRLATILDI

Mersin'de Emrullah Kaplan isimli ülkücünün ölümünün de hatırlatıldığı açıklamada, "Mersin'de yaşanan olayda, ülküdaşımız hayatını kaybetti.Peki neden ona başsağlığı dilenmedi? Neden sosyal medyadan ağzını açanlar o gün sessiz kaldılar? Öldürülen arkadaşımız değersiz miydi?" ifadelerine yer verildi.

''BAHÇELİ YORUM YAPMIYORSA BİR BİLDİĞİ VARDIR''

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin ve Ülkü Ocakları'nın, Ateş suikastıyla ilgili yorum yapmamasına ilişkin ise şu ifadeler kullanıldı:

''Ülkücü milliyetçi hareketin lideri Devlet Bahçeli bir konu hakkında yorum yapmıyorsa bir bildiği vardır ve tarih onu daima haklı çıkarmıştır.''

''ATEŞ'İN GÖREVDEN ALINMASI SORGULANMALI''

Açıklamada son olarak "Sinan Ateş’in bir gecede görevden alınmasının sorgulanması gerektiği" savunularak, "Ülkücü Hareket Liderinin emrindedir ve lider neyi nasıl işaret ediyor, neyin nasıl olmasını istiyorsa öyle olacaktır. Lider – Teşkilat – Doktrin bu üçlüyü idrak edemeyen, sadık kalamayan bir zahmet ben Ülkücüyüm demesin" denildi.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş, 2019-2020 arasında genel başkan olarak görev yaptığı Ülkü Ocakları’ndan bazı suçlamalarla görevden alınmış, o dönemde karara karşı çıktığı belirtilen dönemin Mersin Ülkü Ocakları başkanı Çağrı Ünel de görevden alınmıştı.

Basında yer alan iddialara göre Ünel’in, ‘onu cezalandırılmasını isteyen’ bazı kişilerle karşı karşıya geldiği bir olayda, Emrullah Kaplan isimli bir ülkücü hayatını kaybetmişti.